快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平林社區性平小旅行 帶動疫情後雙溪觀光經濟

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，舉辦小旅行，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，舉辦小旅行，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。 圖／觀天下有線電視提供

新北市社會局為了促進疫情後的觀光經濟，推出各個風格類型的社區小旅行，而雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，一同舉辦小旅行，總共三場下來，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今年肺炎疫情大大觀光產業，也讓東北角偏鄉經濟受到影響，感謝新北市社會局與雙溪區公所合作，推出平林社區小旅行，讓社區志工帶團參訪熟悉的故鄉，不僅讓社區更加活絡，也讓觀光客更接地氣地認識雙溪。

平林里長黃添松表示，從欣賞上林的優雅睡蓮、大王蓮，跟著導覽志工的腳步，來到雙溪市區的打鐵舖與老街，旅行團員大多來自台北市，重回鄉下的懷舊歷史，讓他們聽得津津有味，而包括海山餅店、林益和堂等名店伴手禮，還有採山藥、逛市場，旅行團員以行動支持偏鄉地方經濟，大包小包滿載而歸。

平林社區發展協會理事長藍志儒表示，平林社區是雙溪區唯一的性平社區，「性別平等」看似特別的主題，卻能巧妙融入行程中，如性別友善廁所，與性平杯墊DIY，讓遊客認識雙溪友善和諧的氛圍，也透過七夕粿手作體驗，給旅客們難忘的遊覽紀念。

雙溪區 旅行團

延伸閱讀

影／精采小旅行 台南永康3區公所攜手探索鹽水溪風情

躍身影視熱門取景地 嘉義推雙金追劇小旅行

村長、社區理事長捐全村住警器 助高齡者及時逃生

好宅的定義！大樓社區屢奪大獎辦家庭日 居民好樂活

相關新聞

新莊、樹林周邊電桿全面地下化 耗資9億5400萬

新北市新莊中正路、樹林俊英街周邊電塔林立，居民認為有礙觀瞻，希望中央能將電塔全面地下化，5000人連署請新北市立委蘇巧慧...

康軒吹哨者被貼字條 新北：涉及霸凌會再細究

康軒文教集團董事長李萬吉因違反居家檢疫不得外出規定，未料事後卻傳出「吹哨者」員工被離職的爭議，新北勞工局昨也前往稽查，新...

總價五千萬李梅樹畫作藏身新北市府 侯友宜：比我還貴

新北市文化局與秘書處合推「新北視角計畫」，在新北市府18樓展出10幅作品，其中李梅樹大師的「清溪浣衣」和「奧只見湖」就要...

萬里蟹正肥 野柳假日活蟹市集開跑

每年9月至12月就是萬里蟹產季，捕蟹船主為了打響萬里蟹品牌名號，每年都會在野柳漁港藍色公路舉辦「野柳假日活蟹市集」，剛卸貨下船的螃蟹活蹦亂跳，直接送到市集讓民眾選購，吸引不少饕客購買嚐鮮，還有漁村產銷班現場烹煮的貼心服務，市集一開幕就吸引上千遊客前往嚐鮮。

平林社區性平小旅行 帶動疫情後雙溪觀光經濟

新北市社會局為了促進疫情後的觀光經濟，推出各個風格類型的社區小旅行，而雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，一同舉辦小旅行，總共三場下來，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。

追尋礦工腳印 瑞芳黃金山城瓶燈芋圓DIY

瑞芳區公所在十月推出黃金山城小旅行，希望帶領遊客走訪礦工們的歷史文化，兩個行程包括瑞芳老街導覽與猴硐煤炭文史，還有報時山步道賞景與金瓜石古蹟探尋，當中更包含手作瓶燈與芋圓DIY等體驗，適合一家大小前來感受瑞芳的礦村趣味。

永和大陳社區都更等10年 單元5、6、7月底招商

新北市永和新生地（大陳義胞社區附近地區）公辦都更案，區分為7個更新單元，但僅單元2在今年順利完工，其餘單元因無建商願意投...

新北中和規畫生命紀念園區 侯友宜：該做就要做

新北市中和區納骨塔使用近40年，逾3萬個塔位滿載，中和區長賴俊達今在市政會議提出「中和生命紀念園區」規畫，除新建納骨塔，...

信徒大會決議搬遷240年古廟 新北：尊重

新北板橋福興宮近來傳出要被拆遷狀況，新北市議員王淑慧指出，福興宮具有240年歷史，卻被認定不算是古蹟，要求主管機關民政局...

流感疫苗施打爆量 新北1天打7萬劑

今年流感疫苗比起去年充足，但開打後各地出現排隊潮，新北市議員廖宜琨、蘇泓欽、王威元等人今在議會業務質詢都關心疫苗數量，新...

新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家 萬里濕地復育秋螢水質好

新北市政府農業局與社團法人中華民國荒野保護協會，辦理新北秋螢復育計畫，打造北台灣水生螢火蟲庇護基地，今天下午在國際自然保...

健保費若調漲 北市老人健保補助將與中央一致

北市議會法規會上午審議通過市府修正台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案，增訂社會局主動定期審核機制，未主...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。