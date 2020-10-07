平林社區性平小旅行 帶動疫情後雙溪觀光經濟

新北市社會局為了促進疫情後的觀光經濟，推出各個風格類型的社區小旅行，而雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，一同舉辦小旅行，總共三場下來，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今年肺炎疫情大大觀光產業，也讓東北角偏鄉經濟受到影響，感謝新北市社會局與雙溪區公所合作，推出平林社區小旅行，讓社區志工帶團參訪熟悉的故鄉，不僅讓社區更加活絡，也讓觀光客更接地氣地認識雙溪。

平林里長黃添松表示，從欣賞上林的優雅睡蓮、大王蓮，跟著導覽志工的腳步，來到雙溪市區的打鐵舖與老街，旅行團員大多來自台北市，重回鄉下的懷舊歷史，讓他們聽得津津有味，而包括海山餅店、林益和堂等名店伴手禮，還有採山藥、逛市場，旅行團員以行動支持偏鄉地方經濟，大包小包滿載而歸。

平林社區發展協會理事長藍志儒表示，平林社區是雙溪區唯一的性平社區，「性別平等」看似特別的主題，卻能巧妙融入行程中，如性別友善廁所，與性平杯墊DIY，讓遊客認識雙溪友善和諧的氛圍，也透過七夕粿手作體驗，給旅客們難忘的遊覽紀念。