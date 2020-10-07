萬里蟹正肥 野柳假日活蟹市集開跑

每年9月至12月就是萬里蟹產季，捕蟹船主為了打響萬里蟹品牌名號，每年都會在野柳漁港藍色公路舉辦「野柳假日活蟹市集」，剛卸貨下船的螃蟹活蹦亂跳，直接送到市集讓民眾選購，吸引不少饕客購買嚐鮮，還有漁村產銷班現場烹煮的貼心服務，市集一開幕就吸引上千遊客前往嚐鮮。

新北市府漁管處長張麗珍指出，萬里蟹的產季經過市府強力行銷已經成為北海岸重要的觀光季節，每年這個時候品蟹人潮都會擠爆龜吼野柳，請大家多利用萬里公所準備的接駁車及免費停車場，另外為避免人潮擁擠，北海岸有龜吼漁夫市集及富基漁產品銷售中心供應當地漁港上岸的生猛萬里蟹，國慶連假亦有相關優惠活動，大家要把握機會吹吹海風品嚐萬里蟹！

中華漁業漁船協會理事長吳兩成說，今年萬里螃蟹花蟹、石蟳、三點蟹的價格跟往年差不多，也因為入秋之後天氣還算穩定，螃蟹的產量目前看起來有比去年多一些。

另外為了歡慶活蟹市集開市及萬里蟹產季正式到來，港邊除了販售萬里蟹還加碼小卷及章魚，限時段更破盤推出百份2斤活蟹福袋以399元超殺優惠價賣給民眾，買到的民眾直呼排隊也值得。

迎接螃蟹季的到來，野柳活蟹市集將會一直持續到年底，每週例假日上午9點開賣直到下午4點，天氣不佳或賣完就會提早收市，喜愛品嚐螃蟹的民眾可以把握即將到來的國慶連假前來購買品嚐當季最新鮮的萬里蟹。