康軒吹哨者被貼字條 新北：涉及霸凌會再細究

康軒文教集團董事長李萬吉因違反居家檢疫不得外出規定，未料事後卻傳出「吹哨者」員工被離職的爭議，新北勞工局昨也前往稽查，新北市議員李坤城表示，該員工是受到公司壓力、異樣眼光才不得不離職，是否違反勞基法。新北勞工局長陳瑞嘉說，涉及職業安全法霸凌部分，會再進行調查。

康軒文教集團董事長李萬吉6次違反居家檢疫期間不得外出規定，甚至隱瞞外出次數，被員工爆料，新北市衛生局認定違規情節重大，確定開罰新台幣100萬元，事後卻傳出康軒疑遭員工秋後算帳，新北勞工局昨也前往勞檢。

李坤城說，勞檢僅是關心資遣費、獎勵金等問題，但該員工是因吹哨者壓力被離職，電梯還有「若你懂得做人道理，請自重」字條，康軒公關長甚至表示，員工應打1922專線跟衛福部檢舉，而非向媒體爆料，造成公司困擾、損害企業形象。

李坤城表示，這吹哨者是為公益，不是為了他自己，結果僅是調查資遣費、獎勵金，方向完全不對，老闆下令去查是誰洩密，讓員工有極大壓力，反而待不下去才被迫離職，應該關心吹哨者被迫離職，否則以後誰敢吹哨。

陳瑞嘉指出，昨日勞檢確實針對資遣費、獎勵金等項目，關於霸凌部分因涉及職業安全法第6條，會再針對這部份細究，不過目前違反職安法規定，第1次僅限期改善，第2次才會開罰。

陳瑞嘉說，如果已經發生霸凌而迫離職情事，目前勞動法規並無罰則，需循司法解決，若吹哨者遭霸凌，情節若有符合勞基法第14條第1項第2款，勞工可不經預告終止勞動契約並要求資遣費。