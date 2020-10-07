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新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家 萬里濕地復育秋螢水質好

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供

新北市政府農業局與社團法人中華民國荒野保護協會，辦理新北秋螢復育計畫，打造北台灣水生螢火蟲庇護基地，今天下午在國際自然保護聯盟物種存續委員會台灣區螢火蟲專家吳加雄博士指導下，由荒野萬里濕地教育中心與萬里區大坪國小師生成功護送300隻「黃緣螢」幼蟲回家，約2到3周後幼蟲即可蛻變為成蟲。

荒野保護協會理事長劉月梅說，萬里濕地教育中心於2003年正式成立，進行濕地保護與搶救收容台灣多種濕地植物的工作，提供實體場域，帶著民眾一起親身體驗保育工作。中心負責人陳德鴻則表示，黃緣螢是台灣目前唯一發現一年有2次羽化的水生螢火蟲，成蟲好發期為春季與秋季，棲息於無光害、水質良好之濕地、溪流以及湖泊。

新北市農業局指出，新北市的自然棲所位於淡水、三芝、石門、金山、萬里等地水梯田，隨著社會經濟起飛，多數水梯田面臨缺少灌溉、缺乏整理等問題，水域漸變成陸域，造成黃緣螢棲地逐漸減少，如今為水生螢火蟲搭起庇護基地，讓中心增添豐富的生物多樣性。

農業局表示，今天下午復育野放黃緣螢幼蟲後，預計2到3周會蛻變為成蟲，將在11月3日與荒野保護協會合作辦理「來去農家DO一日秋螢小旅行」，邀請大家秋團趣FUN螢，活動自10月8日零時起開始受理報名，每人800元，共30個名額，報名網址為https://reurl.cc/4mrjmR，名額有限額滿為止。

農業局長李玟表示，結合農業生產與環境生態的理念，致力推展友善農業，復育當地特有物種，促使生物多樣性保育與農業生產互利，目前全市友善耕作面積達252.8公頃，共計206個農場參與。新北善待土地的政策，已讓環境生態指標的螢火蟲在各地發光，市府將持續投入螢火蟲復育行動，讓螢光點點成為美好日常。

新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供
新北野放300隻黃緣螢幼蟲回家，萬里濕地復育秋螢水質好。圖／新北市農業局提供

螢火蟲復育 濕地

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