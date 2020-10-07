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新莊、樹林周邊電桿全面地下化 耗資9億5400萬

聯合報 / 張睿廷／新北即時報導
台電將斥資9億5400萬，地下化新莊、樹林周邊94座電塔、電桿。記者張睿廷／攝影
台電將斥資9億5400萬，地下化新莊、樹林周邊94座電塔、電桿。記者張睿廷／攝影

新北市新莊中正路、樹林俊英街周邊電塔林立，居民認為有礙觀瞻，希望中央能將電塔全面地下化，5000人連署請新北市立委蘇巧慧、新北市議員陳世榮向台電協調；台電研議後，於8月核准該案，將斥資9億5400萬地下化周邊11座電塔、83座電桿，工程總長度達4.7公里，預計2026年12月完工。

新莊與樹林交界處的電塔、電桿問題困擾地方居民達20多年，數里居民眾皆認為電線嚴重影響市容，另外座落在馬路上的電桿也屢次造成車禍意外，最多人擔憂的則是電磁波致癌問題，民眾希望政府能夠將當地電塔、電桿地下化。

新莊光華里長呂芳錦去年在新莊、樹林多里發動連署，僅兩個月便有5000人響應，希望蘇巧慧、陳世榮協助向台電溝通並爭取。

蘇巧慧今年2月邀台電、新北市相關單位辦理會勘，台電與新北市府協調、研議後，於8月核定相關內容，答應地下化94座電塔、電桿。

蘇巧慧表示，此案部分路段因與捷運萬大線二期位置相近，屆時地下化工程將搭配捷運工程一起施作，也因如此，這次的電桿、電纜地下化工程將會被排入優先順位。

台電供電區營運處副處長梁銘福指出，此次工程將斥資9億5400萬，會把94座電桿、電塔全部地下化，預計明年動工，2026年完工。

梁銘福補充，此次經費會由台電全額負責，主因就是該案中的許多電塔、電桿座落在鐵皮工廠巷弄內，其實平常維修就很常遇到困難，機具無法進駐，他們希望這次案子能一次解決困擾民眾與台電的許久的問題。

在新北市立委蘇巧慧、新北市議員陳世榮積極爭取下，台電同意於2016年12月前完成地下化工程。記者張睿廷／攝影
在新北市立委蘇巧慧、新北市議員陳世榮積極爭取下，台電同意於2016年12月前完成地下化工程。記者張睿廷／攝影

台電 蘇巧慧

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