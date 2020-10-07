聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊、樹林周邊電桿全面地下化 耗資9億5400萬
新北市新莊中正路、樹林俊英街周邊電塔林立，居民認為有礙觀瞻，希望中央能將電塔全面地下化，5000人連署請新北市立委蘇巧慧、新北市議員陳世榮向台電協調；台電研議後，於8月核准該案，將斥資9億5400萬地下化周邊11座電塔、83座電桿，工程總長度達4.7公里，預計2026年12月完工。
新莊與樹林交界處的電塔、電桿問題困擾地方居民達20多年，數里居民眾皆認為電線嚴重影響市容，另外座落在馬路上的電桿也屢次造成車禍意外，最多人擔憂的則是電磁波致癌問題，民眾希望政府能夠將當地電塔、電桿地下化。
新莊光華里長呂芳錦去年在新莊、樹林多里發動連署，僅兩個月便有5000人響應，希望蘇巧慧、陳世榮協助向台電溝通並爭取。
蘇巧慧今年2月邀台電、新北市相關單位辦理會勘，台電與新北市府協調、研議後，於8月核定相關內容，答應地下化94座電塔、電桿。
蘇巧慧表示，此案部分路段因與捷運萬大線二期位置相近，屆時地下化工程將搭配捷運工程一起施作，也因如此，這次的電桿、電纜地下化工程將會被排入優先順位。
台電供電區營運處副處長梁銘福指出，此次工程將斥資9億5400萬，會把94座電桿、電塔全部地下化，預計明年動工，2026年完工。
梁銘福補充，此次經費會由台電全額負責，主因就是該案中的許多電塔、電桿座落在鐵皮工廠巷弄內，其實平常維修就很常遇到困難，機具無法進駐，他們希望這次案子能一次解決困擾民眾與台電的許久的問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言