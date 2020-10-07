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總價五千萬李梅樹畫作藏身新北市府 侯友宜：比我還貴

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜介紹李梅樹大師的「奧只見湖」畫作。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜介紹李梅樹大師的「奧只見湖」畫作。記者吳亮賢／攝影

新北市文化局與秘書處合推「新北視角計畫」，在新北市府18樓展出10幅作品，其中李梅樹大師的「清溪浣衣」和「奧只見湖」就要價五千萬元，全數作品總價更高達六千萬。市長侯友宜今出席開幕活動時開玩笑地說，「這些畫作比我還要貴」，18樓為迎賓及辦公場域，藉此讓外賓看見新北藝術能量。文化局則說明，此畫展主要為迎賓空間活化利用，平常不對外開放，市民朋友可由線上欣賞。

侯友宜指出，政府機關迎賓空間往往給人神秘、嚴肅的距離感，此次18樓迎賓空間改造，導入「新北視角計畫」，創造與藝術及設計親近的工作環境，在接待外賓時也能展示新北的藝術創作，未來更計畫讓新北各地的藝術家或設計師，都能借此平台展示作品。

侯友宜現場也一一欣賞每幅畫作，並開玩笑地說，李梅樹大師的「清溪浣衣」、「奧只見湖」一幅高達兩千五百萬，「比我還要貴」，侯更對於「清溪浣衣」特別有感，不但傳達出台灣農村社會景象，也讓他想起出身嘉義的童年時光。

文化局長龔雅雯表示，畫展即日起展至明年3月，展出老中青三代畫家共10幅作品，包括李梅樹、何肇衢、楊恩生和謝牧岐等，畫展主要為迎賓空間活化利用，平時不對外開放，民眾可上新北市政府文化局官方網站線上欣賞https://www.culture.ntpc.gov.tw/。

龔雅雯說，為了保護畫作，18樓為將24小時調控光線、溫度，讓作品維持最好狀態，另將持續翻轉辦公空間，如市府3樓設置「逗點實驗室」，並在1樓大廳辦理午間「秋日‧Chill‧音樂沙龍」，期盼讓市府大樓成為一個藝術、設計與文化最好的展示平台。

新北市長侯友宜品嘗迎賓空間提供的新北在地茶點。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜品嘗迎賓空間提供的新北在地茶點。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜欣賞李梅樹大師的「清溪浣衣」。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜欣賞李梅樹大師的「清溪浣衣」。記者吳亮賢／攝影

文化局 侯友宜

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