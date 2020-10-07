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健保費若調漲 北市老人健保補助將與中央一致

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會上午審議通過市府修正台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案。記者楊正海／攝影
北市議會法規會上午審議通過市府修正台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案。記者楊正海／攝影

北市議會法規會上午審議通過市府修正台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案，增訂社會局主動定期審核機制，未主動申請者，只要符合資格，時間一到就會補助；對於外界關心未來健保費調漲，補助額是否也會跟著調，社會局長周榆修表示，補助額也會跟著調升。

周榆修指出，議會關心若中央健保費調漲，自付額補助是否也跟著調？他說，當然會跟著調漲，至於調多少，視中央費率，若第六類補助是749元，中央調到800元，北市就是800元。

周榆修說，這次老人健保補助修正的核心是主動定期審核，依現在辦理方式，增訂補助辦法，其中第八條因故未獲補助的後續辦理方式，原本辦理方式是稅率、居住不符資格，須知道符合資格後，自行檢具資料申請，市府為了便民 ，保障長者權益，提出改進方案，增訂社會局主動定期審核機制，會由財稅資料 、入出境紀錄等資料，未主動申請者，只要時間一到就會補助。

周榆修指出，至於最近中央健保費率可能調漲，其中第六條規定目前費率是第六類的保險對象，補助額度是749元，若中央調漲， 當然也會跟著調漲。

不過議員王浩、秦慧珠質疑，上半年審老人健保補助自治條例時，底線和門檻跟現在的實施辦法都一樣，為何當時不跟，甚至最後將老人健保自治條例撤案，現在又說可以跟著中央調漲，「這是柯文哲的意思？還是社會局說服了柯文哲？」

對此，法務局長袁秀慧說，之前中央健保費是否調漲，還不確定，社會局對額度漲多少也沒把握，政策方向有待討論，但現在市府的經費也能因應，政策也相對較明朗。

周榆修解釋，當初主要是考量財務狀況和健保費調升幅度還不明朗，但現依衛福部拋出風向費率回推，若平均補助額度是650元，也只可能增加到683元，多33元，尚在財政可負擔的範圍。

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