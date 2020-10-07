緊鄰大安醫院舊址 北市大稻埕「渭水驛站」全新開張　

台北市文化場館再添一處，位於大稻埕一帶的「渭水驛站」今早正式開幕，緊鄰蔣渭水當年行醫所在地大安醫院，別具歷史意義，將為大稻埕無圍牆博物館增新亮點，今也正式推出《你好，渭水》常設展，紀念台灣自由民主思潮推手，未來也可望在此舉辦多場與「蔣渭水」有關活動。

台北市文化局金早舉行「無圍牆博物館新亮點—渭水驛站」開幕，北市文化局專門委員張蓉真，蔣渭水孫子、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根皆應邀出席。

「渭水驛站」是歷史建築，張蓉真表示，此處前身是北市都更處「都市再生前進基地（URS）」的城市影像實驗室，完成階段性任務後，將場館點交給文化局，規畫為「渭水驛站」重新出發。

蔣朝根則說，過去這裡旁邊就是大安醫院，不僅是蔣渭水行醫所在地，也是台灣民報總批發處，被視為蔣渭水推動台灣新文化運動的根據地，早期先作為「城市影像實驗室」，但與歷史脈絡無法緊密相連，經7年爭取，才成功轉型為「渭水驛站」，由文化局接手。

現場除了一樓常設展，二樓則展示多樣歷史文物，蔣朝根也提到，目前大安醫院舊址為義美食品，也和義美合作，打造大稻埕清明上河圖，11月將在「渭水驛站」展覽；另也將推出台灣民報復刻版、台灣民眾黨特刊復刻版和大安醫院立體情境圖，各類發行活動接連登場。