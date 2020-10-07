快訊

昌鴻增強為中颱 「迴轉」最新路徑曝光！

水情拉警報！史上首次10月減壓供水 水利署：亮水情黃燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊鄰大安醫院舊址 北市大稻埕「渭水驛站」全新開張　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大稻埕一帶的「渭水驛站」推出《你好，渭水》常設展。記者趙宥寧／攝影
大稻埕一帶的「渭水驛站」推出《你好，渭水》常設展。記者趙宥寧／攝影

北市文化場館再添一處，位於大稻埕一帶的「渭水驛站」今早正式開幕，緊鄰蔣渭水當年行醫所在地大安醫院，別具歷史意義，將為大稻埕無圍牆博物館增新亮點，今也正式推出《你好，渭水》常設展，紀念台灣自由民主思潮推手，未來也可望在此舉辦多場與「蔣渭水」有關活動。

台北市文化局金早舉行「無圍牆博物館新亮點—渭水驛站」開幕，北市文化局專門委員張蓉真，蔣渭水孫子、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根皆應邀出席。

「渭水驛站」是歷史建築，張蓉真表示，此處前身是北市都更處「都市再生前進基地（URS）」的城市影像實驗室，完成階段性任務後，將場館點交給文化局，規畫為「渭水驛站」重新出發。

蔣朝根則說，過去這裡旁邊就是大安醫院，不僅是蔣渭水行醫所在地，也是台灣民報總批發處，被視為蔣渭水推動台灣新文化運動的根據地，早期先作為「城市影像實驗室」，但與歷史脈絡無法緊密相連，經7年爭取，才成功轉型為「渭水驛站」，由文化局接手。

現場除了一樓常設展，二樓則展示多樣歷史文物，蔣朝根也提到，目前大安醫院舊址為義美食品，也和義美合作，打造大稻埕清明上河圖，11月將在「渭水驛站」展覽；另也將推出台灣民報復刻版、台灣民眾黨特刊復刻版和大安醫院立體情境圖，各類發行活動接連登場。

文化局表示，常設展將展是台灣民報、台灣文化協會會報資料等文物，並藉由舊地圖對照古今街廓地井，同時運用手繪漫畫、情境營造的手法呈現展示內涵，展區分為六大區，讓民眾認識這位民主推手。

台北市文化場館再添一處，位於大稻埕一帶的「渭水驛站」今早正式開幕。記者趙宥寧／攝影
台北市文化場館再添一處，位於大稻埕一帶的「渭水驛站」今早正式開幕。記者趙宥寧／攝影
二樓則展示多樣與蔣渭水有關的歷史文物。記者趙宥寧／攝影
二樓則展示多樣與蔣渭水有關的歷史文物。記者趙宥寧／攝影

蔣渭水 文化局 北市

延伸閱讀

大稻埕渭水驛站開幕 紀念台灣民主思潮推手

北市稅處成立IG帳號 快來追蹤參加抽獎

行人單車爭道頻傳 北市議員盼增設明確標示標線

文化部接手霧峰草地音樂會 17日晚不同面貌呈現

相關新聞

總價五千萬李梅樹畫作藏身新北市府 侯友宜：比我還貴

新北市文化局與秘書處合推「新北視角計畫」，在新北市府18樓展出10幅作品，其中李梅樹大師的「清溪浣衣」和「奧只見湖」就要...

新莊、樹林周邊電桿全面地下化 耗資9億5400萬

新北市新莊中正路、樹林俊英街周邊電塔林立，居民認為有礙觀瞻，希望中央能將電塔全面地下化，5000人連署請新北市立委蘇巧慧...

健保費若調漲 北市老人健保補助將與中央一致

北市議會法規會上午審議通過市府修正台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案，增訂社會局主動定期審核機制，未主...

緊鄰大安醫院舊址 北市大稻埕「渭水驛站」全新開張　

台北市文化場館再添一處，位於大稻埕一帶的「渭水驛站」今早正式開幕，緊鄰蔣渭水當年行醫所在地大安醫院，別具歷史意義，將為大...

派系互槓？農會明年改選 葉文忠遭控偷跑都更 會員黑箱

台北市士林區農會預計明年3月改選理事長，年底會員代表等陸續登記，卻提前引爆前現任理事長兩派互咬。前理事長郭萬清今天向議員...

新北汐止中興路昨天下午瓦斯破管 今凌晨1點多完全修復

新北市汐止區中興路人行道昨天下午飄出濃濃瓦斯味，警消據報到場布水線防護，並封鎖中興路，禁止人車進出，原本評估晚間6點即可...

士林官邸盆景雅石展 展品曾吸引阿拉伯親王高價收購

北市公園處與台北市盆景協會於10月9日至10月15日止，在士林官邸公園駐警室前廣場合作舉辦「2020台北漢風盆景雅石展」...

不出國也能看日本國寶！總爺和風祭展出「京都西陣織」

台南市「總爺和風文化祭」將在國慶連假10月9、10日登場，台南市文化局及台南市台日文化友好交流基金會與日本京都市共同合作...

小山豬亂竄新北市區街頭 動保處人員即刻救援

新北市中和日前有民眾發現1頭鬃毛山豬在景平路上亂竄，居民很擔心小豬遭車輛撞傷，立刻報案；動保處到場後將小山豬帶回，發現身...

台海大特色研究室將開放機會難得 科展創作及研究寶地

國立台灣海洋大學迎接67周年校慶，10月17日開放國家級特色研究室（實驗室）舉行Open House Day，機會難得，...

藏身夜市的進補滋味 米其林必比登推薦

今年米其林必比登推介（Bib Gourmand）名單中，在台北部分，涵蓋了54處店家與街頭小吃，其中藥燉排骨的品項，饒河街夜市的「陳董藥燉排骨」和士林夜市的「海友十全排骨」都蟬聯推介名單。

外牆健檢亂喊價 北市將訂合理價

北市大樓外牆磁磚掉落砸傷路人頻傳，市府要求全市4393棟老舊高樓須完成外牆健檢申報，但許多社區找業者報價，發現檢測費動輒...

熱門新聞

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。