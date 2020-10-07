派系互槓？農會明年改選 葉文忠遭控偷跑都更 會員黑箱

台北市士林區農會預計明年3月改選理事長，年底會員代表等陸續登記，卻提前引爆前現任理事長兩派互咬。前理事長郭萬清今天向議員陳情，質疑現任理事長葉文忠，不僅農會代表登記黑箱，還疑勾結建商，違法偷跑農會都更案。

葉文忠則反嗆郭萬清，當年郭任理事長時，都更程序有瑕疵，現在農會還在打官司，至於會員登記審查，都是統一標準。

郭萬清等多位士林農會會員今天向王世堅、林世宗陳情，質疑葉文忠任士林農會理事長期間，操作農會代表登記黑箱、濫發績效獎金，還疑勾結建商，未經代表大會同意權變條件，違法偷跑都更程序，疑賤賣士林農會財產。

郭萬清指控，他們多次向北市府陳情，指農會位於光華段1小段615地號的都更合建案，葉文忠未經農會代表大會同意權變條件，就偷跑程序。郭說，葉文忠上任後都沒有在代表大會提到都更，卻在今年3月13日代表大會直接提出權配。

律師詹晉鑒質疑，當時農會的代表大會並未同意葉文忠提出的都更權配，不過今年9月21日，葉卻還刻意在臨時代表大會，製造反對「撤回同意書」假象，疑與建商勾串。明明都更合建案位於士林蛋黃區，卻鑑價為每坪67萬元，明顯低於周邊行情。

對此，葉文忠回應，士林農會這起都更案，在郭萬清任理事長時就開始談，當時因程序有瑕疵，現在農會還在與都更公司打官司。葉文忠說，光華段都更案的實施者建商，並非是士林農會找的，駁斥郭萬清的指控。

由於郭萬清今天在議員陪同下舉行協調會，王世堅原本也邀士林區農會出席，但士林農會沒派人列席，郭萬清也當場批評，葉文忠就是心虛。

另外，郭萬清也指控，士林區農會改選即將開跑，預計明年3月農會將改選理事長，現在起，總幹事、代表、小組長等陸陸續續將登記，不過，葉文忠恣意妄為，操弄農會的七人審查小組，決定農會誰可以加入、誰不可以加入，用不同的標準條件審查各個登記人資格。

葉文忠則回擊，他出任理事長後，士林農會的代表會員登記，認定都是統一條件，只要是有土地、有實際從事農業事實的，都可以加入。並反批郭萬清才是不同標準。

王世堅質疑，士林農會都更合建案，葉文忠沒有出具會員大會決議，卻以個人蓋的同意書走都更程序，這就是掏空。議員要求，北市都更處應立即撤案。林世宗也質疑，葉文忠主導士林區農會改選，疑濫用會員審查權，意圖以違規人頭會員影響選舉。

北市府表示，士林農會的都更同意書文件都有相關規定，若外界有疑義，會儘速召開都市更新審議委員會，併同其他陳情意見討論。至於會員審查若有黑箱，產發局回應，若屬實，北市府會給予警告「需依規定」。

另外，王世堅也質疑，因葉文忠是柯友友，北市府才會縱容士林農會繼續在位，產發局表示，市長柯文哲絕無提示、關說。