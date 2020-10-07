大稻埕渭水驛站開幕 紀念台灣民主思潮推手

台北市文化館所「渭水驛站」今天開幕，這棟歷史建築位於大稻埕，緊鄰蔣渭水當年行醫所在地大安醫院，別具歷史意義；另推出常設展，紀念這位台灣自由民主思潮推手。

台北市文化局上午舉行「無圍牆博物館新亮點—渭水驛站」揭幕儀式，同步宣告常設展「你好，渭水」開展，文化局專門委員張蓉真、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根和蔣渭水後代家屬皆出席。

「渭水驛站」所在地緊鄰當年蔣渭水在大稻埕開設的大安醫院舊址；大安醫院是蔣渭水當年行醫所在地，也是台灣民報總批發處，被視為蔣渭水推動台灣新文化運動的根據地，別具歷史意涵。

張蓉真表示，「渭水驛站」原屬北市府都更處「都市再生前進基地（URS）」的城市影像實驗室，完成階段性任務後，經建築師呂大吉協助建築修繕，今年9月移交文化局管理，規劃為「渭水驛站」新生出發。

蔣朝根表示，這裡以前稱為「城市影像實驗室」，給人比較現代的感覺，與歷史脈絡無法緊密相連，經過7年努力爭取，此地才成功轉型為「渭水驛站」。

蔣朝根指出，除常設展，現也與義美食品合作，打造大稻埕清明上河圖，預計11月在「渭水驛站」展覽；另將推出台灣民報復刻版、台灣民眾黨特刊復刻版和大安醫院立體情境圖。

文化局表示，「你好，渭水」常設展區分為6大主題，以手繪漫畫和情境營造等手法呈現；展區最後，民眾可透過現場多媒體互動裝置，留下一句屬於自己的「渭水印象」。