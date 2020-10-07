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新北市貴賓室旁展李梅樹畫作 打造美學公共空間

中央社 / 新北7日電

藝術家李梅樹膾炙人口的油畫「清溪浣衣」，呈現早期台灣鄉村農婦惜福與守望相助的寫實作品，今天起在新北市府18樓展出，市長侯友宜盼望透過文化藝術讓到訪的外賓認識新北市。

市府文化局今天表示，藝術家李梅樹是新北市三峽人，也是台灣鄉土寫實的代表性人物，他以村婦河邊洗衣系列作品膾炙人口，並展現台灣早期常民文化中最親切最溫馨的一頁。

新北市府文化局長龔雅雯表示，市府18樓市長室、貴賓接待室每年接待無數往來國內外重要貴賓、使節，透過改造公共空間融入藝術美學，讓新北藝術家或設計師，無論是前輩、資深或新銳創作者，都有平台展示作品。

文化局說，這次展出前輩藝術家李梅樹1981年的油畫「清溪浣衣」，呈現早期三峽溪早晨，婦女於溪邊洗衣的真實景象，是最有古早味的「媽媽晨間俱樂部」，大家邊洗衣邊聊天，相當愜意。

文化局表示，李梅樹留下鄉親土親的珍貴圖像，除欣賞精湛的繪畫技術，還可欣賞到彎彎曲曲的S形溪岸，頭帶斗笠的婦女，黃澄澄的草坡，慢慢訴說著屬於大家的共同記憶。

這幅畫作展示在貴賓室大門左側，行政院政務委員唐鳳等外賓剛好來市府拜訪市長侯友宜，成為今天「新北視角」展覽開幕後第一批參訪貴賓。

侯友宜說，展出的每一幅畫作都代表新北，他形容李梅樹的畫作展現當年鄉村的影像，也是守望相助的情景，畫作呈現台灣的縮影。新北為移民的故鄉，盼望以藝術詮釋新北，讓外賓認識新北，也降低市長室警衛森嚴的氣氛。

文化局說，與秘書處合作打造藝術美學迎賓公共空間，以流動的移民城市意象為核心，除新北典藏作品外並商借經典作品，包括深受立體派畢卡索畫風影響的台灣戰後第一代畫家何肇衢，以鳥瞰遠眺描繪的「淡水風光」，帶人時光倒回30年前的淡水河岸。

展出作品還有台灣第一代生態藝術家楊恩生的「龍門灣景觀」，描繪大地萬物和諧共存的靜謐感；藝術家謝牧岐的創作與觀音山有深厚地緣，其作品「觀音吐霧」反觀連結台灣近代美術的發展片段。

市府秘書處表示，與國立台北科技大學木藝研發中心教授陳殿禮合作，以台灣的實木製作「杉個月亮」長凳及「疊福椅」圓凳，也有台灣年輕設計師品牌「柒木」桌燈，以無毒環保、紡織廢料再生的材質製作。

藝術家 文化局

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