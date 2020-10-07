士林官邸盆景雅石展 展品曾吸引阿拉伯親王高價收購

北市公園處與台北市盆景協會於10月9日至10月15日止，在士林官邸公園駐警室前廣場合作舉辦「2020台北漢風盆景雅石展」，展出逾100盆藝術盆景及山水盆景，總數齡超過千歲，其中展出一株樹齡達45歲的壽娘子還受到阿拉伯聯合大公國親王親睞，公園處表示，民眾國慶連假期間可前往參觀，欣賞培育者超高手藝。

公園處長陳榮興指出，台灣盆栽具國際水準，許多盆栽愛好者投入相當長的時間，才能造做出所謂「一花一世界，一葉一如來」的自然生態縮影，每盆盆景都需經歷近40年才能將其造型呈現。

此次展出中，其中一株樹齡達45年的壽娘子，以「風飄」為主題，風從壽娘子的右方吹向左方，枝葉呈現風飄姿態，紮實有力的根部、涅轉且層次分明的枝幹使壽娘子呈現出非常生動、有力道的意境。

陳榮興表示，該盆景還得到阿拉伯聯合大公國親王親睞，曾派人傳達欣賞此件藝術品，還願以高價購買，但壽娘子盆栽作家表達藝術無價，不願割愛，並將盆栽留在台灣與國人分享藝術韻美。

園藝管理所主任賀綺華表示，盆景體積較小，栽培者以人工控制環境條件，加上修剪、摘葉、催延花期等手法，創造特定藝術時間，民眾可趁雙十連假前來觀賞。

展出時間為10月9日起至10月15日止上午8時至下午6時，想前往的民眾可搭乘捷運至士林站，從2號出口出站後步行約7分鐘即可到達，另外，也可搭乘聯營公車至士林官邸站、小北街站即可抵達。