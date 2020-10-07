不出國也能看日本國寶！總爺和風祭展出「京都西陣織」

台南市「總爺和風文化祭」將在國慶連假10月9、10日登場，台南市文化局及台南市台日文化友好交流基金會與日本京都市共同合作，展出高達90餘件展品，讓大家一次飽覽日本織品工藝之美，解一整年不能出國旅遊的悶，也能欣賞到用西陣織製成的各式高檔「和服」。

總爺和風文化祭今年邁入第8年，在總爺藝文中心紅樓展出，邀請京都市西陣織工業組合、N180、西陣織金襴事業委員會、近江屋株式會社等多家織品生產、設計、和服推廣的相關機構，引進多種樣態作工精緻繁複的西陣織品，是 集結千年古都傳統手藝，機會相當難得。

除了紅樓的靜態展覽，今年和風文化祭開幕兩日還特別安排有京都和服館西陣織和服走秀演出，由5位模特兒展示訪問衣、留袖、兩種小紋及振袖等共五套和服，展示華麗典雅的西陣織和服，導覽老師張乃彰表示，其中最精緻的是振袖，日本女孩滿20歲通常都會穿著振袖，精心打扮後到相館拍照，做為一輩子的留念，或是相親使用。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，「和服」是日本極具代表性的傳統服飾，種類眾多且講究細節，依場合及身份均有不同的穿戴習慣。京都的西陣織即是使用於日本和服的一種織錦面料，作工精緻繁複，高超的印染技術及獨創的華麗花紋讓人愛不釋手，堪稱日本國寶級傳統工藝；像一件「振袖」價值台幣20萬元，日本爸爸付錢時是荷包大失血，但心裡很高興女兒長大了。

文化局副局長周雅菁指出，除和服外，近年來西陣織的應用也擴及民生用品，像男士用的領帶、女性包袋、居家飾品等，都可見其創新產品；這次也展出近40件搭配和服的腰帶，讓民眾能細細欣賞和服的精緻之美。