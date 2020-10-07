小山豬亂竄新北市區街頭 動保處人員即刻救援

新北市中和日前有民眾發現1頭鬃毛山豬在景平路上亂竄，居民很擔心小豬遭車輛撞傷，立刻報案；動保處到場後將小山豬帶回，發現身上有輕微擦傷，但無大礙，目前恢復狀況良好，將於近期媒合適合的農場來飼養。

這頭小山豬日前獨自出現在景平路上，橫衝直撞，也沒人照顧，周邊店家見到後，先通報福善里長陳凱松來幫忙。

陳凱松說，「民眾擔心小豬受驚嚇可能衝出馬路，後果恐不堪設想，因廣播後仍無人認領，只好將小豬送至派出所，再通知動保處人員來處理。

動保處表示，該豬隻遭發現時，神情緊張，不斷發抖，疑似有受驚情形，鼻子、眼睛周圍皆有傷口，但經過幾天治療已逐漸恢復，目前正尋找適合的農場來飼養這隻可愛的小山豬。