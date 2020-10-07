草地音樂會迎台南國慶焰火 四鯤鯓沙灘也來招呼

台南市南區公所結合國慶焰火，10月9、11日兩天在四鯤鯓龍崗國小舉行草地音樂會、淨灘總動員等兩大活動，期盼為南區點燃國慶氛圍。區公所表示，四鯤鯓是這次國慶焰火副舞台，歡迎大家來鯤鯓。

南區公所表示，9日下午4點，草地音樂會邀知名國樂樂團-金成愛樂現場演出，舞台下也提供了野餐墊，只要為龍山寺捐助善款，修繕廟宇，就能得到特製野餐墊。現場還有AR/VR的體驗，能透過鏡頭換裝成為養蚵婦女，相當的有趣，而且只要拍照打卡就能得到現場餐車的折價券。

另10月11日與龍崗國小、南台科大以及居民共同為四鯤鯓淨灘，藉此讓學生了解到愛護環境，垃圾不落地的重要性。區公所表示，這次活動也特別與海洋委員會一同辦理，期許在國慶歡樂之餘，也為海洋教育盡份心力。想知道相關活動，請持續關注南區區公所官網及南區區公所紛絲專頁。台南市南區區公所官網:https://www.tnsouth.gov.tw/南區區公所facebook粉絲頁:https://reurl.cc/z8xm6Q