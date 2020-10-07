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台海大特色研究室將開放機會難得 科展創作及研究寶地

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
輪機工廠內部設施。圖／海大提供
輪機工廠內部設施。圖／海大提供

國立台灣海洋大學迎接67周年校慶，10月17日開放國家級特色研究室（實驗室）舉行Open House Day，機會難得，即日起線上報名，歡迎全國高國中小師生及家長踴躍參加，透過現場體驗及導覽，深入了解學校研究設施與研究成果，同時啟發各級學校參與科展的創作方向。

海大教務長林泰源表示，臺海大國家級、校級及系所級特色研究室跨足工程實務、環境永續、航行動力與生物科技四大領域，在校慶當天特別開放報名參觀，活動場次依主題區分為「工程師實習場」、「航海王體驗場」、「永續家實踐場」及「科學人培育場」，歡迎各級學校師生及家長踴躍報名。

以聲學實驗室而言，設備有2室2台1洞，2室是指兩間全迴響室，2台指樓板衝擊音測試台及材料動態剛性測試台，1洞指消音箱插入損失測試用風洞。這些設備再加以整合振動噪音工程研究中心原有設備，組成了音響實驗室、噪音振動檢驗室、螺槳噪音水下聲場實驗室、結構及材料動態剛性實驗室，四大專業實驗室。

海大為提升聲學研究能量，以及解決社會上對振動噪音所產生問題的需求，集結眾多校友的力量完成聲學實驗中心，中心除了可以幫助業界在降噪技術上大幅提升外，海大也將因此在科技的發展上如虎添翼。

參訪當天，地點包括材料實驗室、輪機工廠、永續食品生產研究室、礦物與地球化學實驗室等，活動均有專人導覽、實作及實驗，使民眾了解學校學術研究能量。

海大特色研究室即日起開放線上報名，至10月12日中午12時截止，民眾可至臺海大「招生資訊網」(https://admission.ntou.edu.tw/)或至以下網址https://www.surveycake.com/s/P4Zpa 報名。

操船模擬機及多功能航海模擬訓練室。圖／海大提供
操船模擬機及多功能航海模擬訓練室。圖／海大提供
振動聲學研究中心音響實驗室。圖／海大提供
振動聲學研究中心音響實驗室。圖／海大提供
輪機工廠上課狀況。圖／海大提供
輪機工廠上課狀況。圖／海大提供

海大 噪音 海洋大學

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