民間團體大方捐贈100萬 助千名弱勢學童學習第二專長

新北市議員周雅玲開辦了三年多的咖啡班課程，一直很受歡迎，而為了讓學員們繼續充實互相學習，今(6)日上午，在已經結業的福德里開辦咖啡同樂會，大家每個月一次聚在一齊喝咖啡吃點心，議員周雅玲還自己做了戚風蛋糕和大家一起分享。

2020-10-06 18:14