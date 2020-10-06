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民間團體大方捐贈100萬 助千名弱勢學童學習第二專長
新北市稅務代理人協會為響應新北市政策「好日子愛心大平台」，主動捐贈100萬圓夢金，補助弱勢學童學習課後才藝，約有1000名國小孩童因此受惠；新北市長侯友宜說，很高興民間團體支持市府政策，讓孩童能在課後的時光累積不同領域的學習經驗。
新北市稅務代理人協會施春成表示，他看見許多弱勢孩童沒有資源、經費參加課後社團，主動提議希望大家能一起捐錢幫助小朋友，沒想到協會成員如此踴躍，才一下便募集到100萬，對此相當感動。
侯友宜指出，市府照顧弱勢學童不遺餘力，包括低收入戶、身心障礙者、原住民學生均能家課後照顧班，但學才藝這種進階需求仍須民間團體來協助，相當開心稅務代理人協會響應市府政策。
教育局表示，這100萬會分給1000名學生，平均每人能分到1000元，學童可用此基金參加語文、資訊、數學、音樂、民俗技藝等社團，發展自己的興趣、培養第二專長，讓學習之路更寬廣。
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