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貢寮雙玉里遊戲動健康 帶動偏鄉長者身心發展

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
長者們透過彼此牽手互動、練協調與反應力，好玩又能流汗，還有共享午餐，銀髮樂活更充實。 圖／觀天下有線電視提供
長者們透過彼此牽手互動、練協調與反應力，好玩又能流汗，還有共享午餐，銀髮樂活更充實。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區雙玉里民居住分散，少有節日、收割等活動才會相聚，為了幫助在地長者維持身心健康發展，社區引進台灣創意身心發展協會的遊戲式課程，並於今(6)日在雙玉市民活動中心試辦，長者們透過彼此牽手互動、練協調與反應力，好玩又能流汗，還有共享午餐，銀髮樂活更充實。

雙玉里長吳永彬表示，雙玉里位在貢寮的農業區，居民以務農為主，長者很多，因此里辦公室與社區希望能成立社區關懷據點課程，帶動長者的身心發展，不只是機能上的維持，還能夠在課程中與同學們玩得開心。

透過手拉手的簡單團體互動，長者們提醒彼此的反應，然後兩兩做運動，拉近人際關係，也伸展到需要放鬆的筋骨，雙玉里老人家難得有這樣的團康活動，運動又能笑得好開心，讓活動中心成為彼此放下包袱的樂活去處。

台灣創意身心發展協會理事長張瓊鎂表示，簡單的拉環也能練雙人左右協調，還能拿到地上玩套圈圈，老人家像孩子一樣比賽得分，宛如找到逝去的青春，這個課程今(6)日先進行試辦，未來台灣創意身心發展協會也會盡力協助雙玉社區關懷據點的成立工作，希望幫助地方長輩們能自在健康地在家鄉安居。

貢寮

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