淡水油車里綠家園啟用 民讚街角美麗好環境

今(6)日上午，在淡水區中正路一段132巷旁附近，油車里長與淡水區公所，以及新北市議員陳偉杰一起將一塊已經整理好的綠公園，進行一個正式的啟用儀式，附近居民都說能夠將原本閒置荒廢多年的空地變成大家可以使用的公園，讓居民可以休閒，而且改善速度之快，也讓居民大讚真的很有效率。

在今年初里長向市議員陳偉杰陳情，這一塊面積約480坪的國有住宅區土地，鐵皮圍籬封閉多年，後來經過工程改善，淡水區公所以新北綠家園專案辦理簡易綠美化，現在煥然一新，變成美麗的公園綠地，油車里長 唐儷樺說，裡頭除了有平坦的草皮與步道，還有提供長者休憩的座椅，也呼籲大家往後要愛護這裡的環境，大家一起維持這得來不易的公園整潔。

新北市議員 陳偉杰表示，除了讓閒置國有地活化，增設座椅之外，原本的樹木都保持原狀留下來正好可以做為乘涼使用，也希望附近居民可以多加使用，並且一起維護環境，溜狗或是有垃圾記得帶走，做好清潔。