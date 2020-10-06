扶輪社善款慈玄宮物資 資助石門偏鄉長照

入秋天氣漸涼，來自板橋的中區與北區扶輪社以及虛空無極慈玄宮，帶著滿滿的物資與熱情來到石門區的雙園長青護理之家，要送給長輩暖身有暖心的問候，對於每年都會來送暖的扶輪社與慈玄宮，院長獻上滿滿的感謝，並且將會善用物資並將善款專款專用，要為機構裡的長輩們加菜增添營養。

板橋中區扶輪社長林珍怩說，板橋中區扶輪社與輔導社板橋北區扶輪社，為了深入偏鄉照顧長輩，趁著入秋微涼之際，來到石門區的雙園長青護理之家進行陪伴與送暖的社區服務，除了帶來善款，更加還自備卡拉ＯＫ設備，要來唱歌為護理之家的長輩帶動氣氛，期待透過熱鬧的陪伴要帶給現場的長輩們滿滿的溫暖。

嚴格遵守防疫原則，今年的社區服務雖然把長輩與扶輪社友區隔在防疫線的兩頭，不過歌唱與關懷的溫度絲毫不受影響，此外，連續11年都帶來最實質物資的虛空無極慈玄宮，今年更是不間斷地帶來白米、雞蛋等物資，要為護理之家的長輩們的營養均衡用心照顧。

虛空無極慈玄宮侯歆妍說，回想當初開著車來到這裡，距離市區真的有點距離還是山區，對於物資相當有需求，因此也在11年前下定決心每年都要把物資帶到這裡，希望長輩們都可以在地樂活不愁物資。

雙園長青護理之家院長孫家倫表示，石門位處偏鄉，交通不便資源有限，在善心團體的資助下，雙園長青護理之家院這次秋季收到的物資將會趁著新鮮為長輩加菜，而善款部分也是專款專用，要添購營養品與牛奶，藉此幫機構裡的長輩們都增添營養。