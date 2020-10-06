汐止衛生所到分局 員警志工接種流感疫苗

流感疫苗10月5日開始施打，除了到指定的衛生所及醫療院所之外，汐止衛生所今(6)日下午也到了警分局，為第一線的員警及義警志工們施打疫苗，守護他們的健康。

汐止衛生所主任徐國祐表示，新北市流感疫苗10月5日起開打，凡50歲以上；慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患；安養養護機構等對象；6個月至高中職、五專一至三年級學生；孕婦及6個月內嬰兒之父母及幼托育機構專業人員（含公共社區托育家園）等，都可免費接種。

汐止警分局行政組長陳昭旺說，很感謝汐止衛生所來到警分局為警察同仁、義警及志工施打疫苗，因為，同仁們都在第一線執勤、面對民眾，處理各種糾紛，實在有必面施打疫苗。

除了中央公布的施打對象，新北市自行購買2萬2千劑流感疫苗，將警察工作人員、公所防疫人員、設籍中低收入戶、低收入戶及身心障礙者等等都一併納入公費疫苗內。另外也購入 6 萬劑肺炎鏈球菌疫苗，只要設籍 65 歲以上未接種免費肺炎鏈球菌疫苗，可以搭配流感疫苗同時接種，雙重保護。

徐國祐指出，汐止區流感疫苗合約院所共29家提供接種服務，其中同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務13家。請攜帶健保卡、身分證或相關證件，至社區接種站、衛生所（完全免費）或合約醫療院所（酌收掛號費）接種，提高抵抗力。