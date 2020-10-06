福德里咖啡同樂會 汐止議員親做蛋糕分享

新北市議員周雅玲開辦了三年多的咖啡班課程，一直很受歡迎，而為了讓學員們繼續充實互相學習，今(6)日上午，在已經結業的福德里開辦咖啡同樂會，大家每個月一次聚在一齊喝咖啡吃點心，議員周雅玲還自己做了戚風蛋糕和大家一起分享。

雖然福德里咖啡班已經結業，不過，換個模式的咖啡同樂會還是吸引不少學員，一大早帶著自己沖咖啡的器材來，長桌擺成ㄇ字型，和平時上課不同，輕鬆的互相學習。身為學姊的議員周雅玲一上場就分享不一樣的沖咖啡方式，法蘭絨手沖咖啡，學員們也圍成一圈仔細看。

市議員周雅玲說，連續二個月八堂課在福德里開辦的咖啡課程雖然已經告一段落，那我們也跟同學相約每個月的第二個禮拜二的早上十點跟同學們聚一聚，那老師今天很棒的是，又帶了另一種手沖咖啡的器具就是法蘭絨，那相約同樂會，除了請同學們帶自己手沖咖啡器具之外，也請大家帶著自己的手工點心來，昨天我就緊急加工、很用心的做了兩個戚風蛋糕來給同學們品嚐，大家都很開心說好吃。

學員說今天上課方式很特別，沖咖啡分享，也有學姊帶來的蛋糕，大家聽著輕鬆的音樂，喝咖啡吃點心就像在咖啡廳一樣，真的太棒太美了。

唐芯老師表示，我們一個階段的課程結束，都會有一個同樂會大家來分享，會做蛋糕的做蛋糕，大家來沖咖啡一起分享，是一個非常棒的氛圍。