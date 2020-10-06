雙十國慶勤務吃重 警政署長慰勉基層辛勞

雙十國慶即將到來，台北市警察局中正第一分局身負各項維安措施重任，警政署長陳家欽今天特別現身警局頒贈慰問金，以期勉、激勵第一線同仁士氣，務求讓國慶活動安全、圓滿。

中正一分局發布新聞稿表示，面對即將來臨的雙十連假及國慶慶典勤務，相關維安工作及周邊交通疏導將投入大量警力，陳家欽今天在國慶前夕特別到警局慰勉基層同仁勤務辛勞，同時頒贈慰問金激勵士氣，讓許多中正一分局員警驚喜萬分。

陳家欽在慰勞員警時表示，自9月25日至今，凱達格蘭大道每晚都熱鬧無比，從空勤總隊黑鷹直升機、國防部聯合樂儀隊、憲兵指揮部重機車隊等，多個表演團體都利用每晚至凌晨時間在總統府前廣場及凱道加緊練習，中正一分局同仁們也不眠不休配合預演期間實施交通管制，以維護相關人車安全。

他說，正因有同仁們辛勤付出，才能讓國慶慶典各項活動順利進行。

陳家欽也藉此機會和第一線基層同仁面對面座談，雙方互動熱絡，他對服勤人員體力調節及應勤裝備深表關切，並提醒大家應注意身體狀況和入秋保暖。

同時，陳家欽不忘期勉大家，負責各項維安措施是為維護國慶慶典安全，要採取最高規格以做好萬全準備，讓國慶各項慶典活動能夠安全順利圓滿。