北市老舊大樓外牆建檢漫天要價 合理的價錢將公告上網

台北市大樓外牆磁磚掉落砸傷路人傳頻，北市府要求全市4393棟老舊高樓，年底前完成外牆健檢申報，但許多社區找專業單位報價，才發現檢測費動輒近百萬，至今申報件數僅3件。台北市議員王鴻薇下午在議會質詢指出，因價格 混亂，沒有標準，市府應協助解決。對此，都發局長黃景茂坦言有人漫天要價，他承諾今年10月底前會在網站公告合理的參考價格範圍。

北市府去年修正「建築管理自治條例」，規定15年以上、11樓以上大樓須外牆檢測申報，否則開罰1至5萬元不等。不少議員接獲陳情，有管委會找檢測單位報價，光檢測費就高達百萬元，都發局日前決定年底暫緩開罰、繼續輔導，明年先從公有建築優先要求申報。

王鴻薇指出，這項政策，包括公有建物都來不及建檢，這是不食人間煙火的政策，想具體落實，才發現滯礙難行，她要求市府對於檢測人員少、大樓棟數多，有人就地喊價、沒有標準，提出解決辦法。

黃景茂說，確實政策比較急促，108年才納入自治條例，並趕在今年2月才完成申報辦法。對於價格，經過分析，目前檢測方法有三種，一是目視，二是紅外線，價格不到8萬，第三是打音法，每平方公尺120元、180元，至於有的要價百萬元，可能是三面臨路，費用比較高。

黃景茂說，目前報價確實不合理，連診斷費用也不合理，檢測應報兩成，有人卻報到100%，他看了都傻眼，對於漫天要價，市府會在網站上提供參考依據，預計10月底前將合理的價錢公告上網。至於今年不罰，輔導到何時，黃景茂也說，會趕快訂出來，公有建築優先要求申報。