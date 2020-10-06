行人單車爭道頻傳 北市議員盼增設明確標示標線

台北市政府積極推動綠運輸，鼓勵民眾多騎乘自行車，但人車爭道事件頻頻發生，更傳出校園周遭人行道常有惡霸自行車恣意通行，嚴重影響長者及通學孩童安全，台北市議員陳重文建議，校園周遭除設置自行車禁停標示面牌外，地面也要加繪禁行自行車通行標線，北市交工處表示，將研議加註上下學時段明確時間標線。

陳重文表示，自行車騎士常不清楚哪裡可以騎車，交通裁罰自行車機率低，雖有告示牌卻無強制性，為確保學童安全，應該禁止自行車在上下學期間騎到學校周遭人行道上，並設置標誌標線。

北市議員苗博雅也指出，單車騎士難理解小學上下學時段，應要直接把禁行時間標示出來，否則騎士突然經過校園就發現自己違規也難以苛責。

交通局長陳學台表示，北市自2014年起就在校園周遭人車共道範圍，設置上下學時段先行標誌，當時的想法就是上下學時間不該騎車，但會規勸單車騎士下車牽行，警察則不會取締。

陳重文質疑，過去設的標誌自行車騎士在遠方不易看到，標誌也不可能放大，盼交通局能增設地面標線。對此，交工處承諾，將會研議如何進行地面標線，讓自行車騎士看得更清楚。

交通委員會議員最後決議，地面標線部分，交通局應研議辦理國中小學周邊自行車道上，加繪標線並註明上下學明確時間，若無自行車道，也須設置禁行自行車標示，另外，自行車道罰源依據未完善之處，也須研議。