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新北高灘處改建符合國際競賽規格溜冰場地 8日將啟用
新北市政府後天將啟用新滑輪溜冰場，高灘地工程管理處表示，新場地彎道處的超高曲率、全場防撞板包覆安全防護都採國際競賽規格，符合國際滑輪溜冰總會去年公布的Speed Skating比賽場地規範，目前場地已完成開放前準備，正在做最後安全檢查。
當地位在台65線快速道路下、大漢溪左岸瓊林路口附近的新莊區河濱公園，靠近第17號越堤道。原是公園常見的磨石子材質簡易溜冰場，市府接獲溜冰協會等單位建議改善，評估後認為不影響防洪及水流，去年9月投入1600萬元經費興建，今年9月完工，近期完成附屬設施驗收準備啟用。
高灘處耗費近1年時間改建河濱公園內舊場地，也調整周邊環境動線，改善既有排水問題，並提供夜間照明，升級場地為國際標準直排輪場規格，希望可提供更優質的溜冰運動及訓練環境。
高管處科長林柏宏說，新莊、泰山有不少學生過去常在舊場地練習，但卻缺乏國際規格的場地，協會建議後，適逢國際發布新場地標準，於是決定要做就做最好，直接採用國際賽事規格。但其他河段如微風運河一帶地勢高低等因素不同，難以比照興建。
滑輪溜冰運動不須考量東西方體型差異，台灣選手在國際競賽中非常耀眼，2017世大運曾拿下10金、11銀、12銅牌佳績，競速運動魅力吸引國人。
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