公車蜂鳴器太擾人 民眾氣：住15樓還裝氣密窗一樣很吵

台北市議員陳怡君今指出，公車轉彎前需開啟蜂鳴聲提醒用路人，但遇到紅燈時，蜂鳴器最長可持續響聲1分鐘，讓附近居民不堪其擾，尤其深夜時刻嚴重影響睡眠品質，盼業者可調低音量。對此，公運處回應，蜂鳴聲分貝都是依照中央規定，後續將發函建議交通部。

公車駕駛在轉彎或路邊停靠打方向燈時會啟動蜂鳴器，並持續響起警示鈴聲，提醒用路人安全，卻引發部分民眾不滿，抱怨深夜遭行經公車蜂鳴聲影響睡眠。

陳怡君表示，有民眾陳情，部分公車營運到凌晨1點，已是多數民眾休息時間，行經時發出的蜂鳴聲，連在15樓有加裝氣密窗的住戶都能聽到，希望公運處及業者可以在安寧及安全間找到平衡點，調降蜂鳴器夜間音量。

公運處長常華珍回應，依中央規定蜂鳴聲須設置在75至95分貝，其聲響與方向盤連動，無法機動性調整，針對民眾的陳情，後續會發函建議交通部，在兼顧交通安全齊況下，研議分時段或區域調降蜂鳴聲音量可行性。

但在中央沒有具體研議或回覆前，目前已建議公車、客運業者將音量調降至最低規定75分貝，同時要求駕駛專彎或停靠上下車離站後將快關閉方向燈，也不要無故將車輛停靠路邊並開啟方向燈。

北市議員黃郁芬質疑，若公車駕駛將蜂鳴聲分貝固定設在75分貝，「那就讓人好奇，白天大馬路行駛，周邊環境音量較高，若車輛蜂鳴器維持75分貝，還能發揮應有警示效果嗎？」建議仍須日夜間分時段調整音量。

另外，北市議員苗博雅也指出，除了打方向燈的蜂鳴聲外，還有另一種錄音口說的「車輛左轉彎請注意」聲響，質疑該種蜂鳴聲沒有受到中央分貝規定，且也會嚴重影響民眾生活品質。

常華珍表示，目前全依中央規定，不能隨意調降蜂鳴器音量，就算可以也要中央同意。另外，常也說，調整音量不是容易事，每趟都要調整有實務上的困難，但會協同北市環保局前往爭議路段進行分貝測量。

陳怡君最後表示，還是希望公運處及業者可以積極解決這樣的問題，盡快調整公車蜂鳴器日夜間音量大小問題，建議公車業者設置智慧化按鍵，依據時段切換日間或夜間模式，還給民眾寧靜休息時刻。