快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車蜂鳴器太擾人 民眾氣：住15樓還裝氣密窗一樣很吵

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
公車轉彎或上下車路邊停靠時，顧及用路人安全都需啟動蜂鳴器提醒。聯合報系資料照
公車轉彎或上下車路邊停靠時，顧及用路人安全都需啟動蜂鳴器提醒。聯合報系資料照

北市議員陳怡君今指出，公車轉彎前需開啟蜂鳴聲提醒用路人，但遇到紅燈時，蜂鳴器最長可持續響聲1分鐘，讓附近居民不堪其擾，尤其深夜時刻嚴重影響睡眠品質，盼業者可調低音量。對此，公運處回應，蜂鳴聲分貝都是依照中央規定，後續將發函建議交通部。

公車駕駛在轉彎或路邊停靠打方向燈時會啟動蜂鳴器，並持續響起警示鈴聲，提醒用路人安全，卻引發部分民眾不滿，抱怨深夜遭行經公車蜂鳴聲影響睡眠。

陳怡君表示，有民眾陳情，部分公車營運到凌晨1點，已是多數民眾休息時間，行經時發出的蜂鳴聲，連在15樓有加裝氣密窗的住戶都能聽到，希望公運處及業者可以在安寧及安全間找到平衡點，調降蜂鳴器夜間音量。

公運處長常華珍回應，依中央規定蜂鳴聲須設置在75至95分貝，其聲響與方向盤連動，無法機動性調整，針對民眾的陳情，後續會發函建議交通部，在兼顧交通安全齊況下，研議分時段或區域調降蜂鳴聲音量可行性。

但在中央沒有具體研議或回覆前，目前已建議公車、客運業者將音量調降至最低規定75分貝，同時要求駕駛專彎或停靠上下車離站後將快關閉方向燈，也不要無故將車輛停靠路邊並開啟方向燈。

北市議員黃郁芬質疑，若公車駕駛將蜂鳴聲分貝固定設在75分貝，「那就讓人好奇，白天大馬路行駛，周邊環境音量較高，若車輛蜂鳴器維持75分貝，還能發揮應有警示效果嗎？」建議仍須日夜間分時段調整音量。

另外，北市議員苗博雅也指出，除了打方向燈的蜂鳴聲外，還有另一種錄音口說的「車輛左轉彎請注意」聲響，質疑該種蜂鳴聲沒有受到中央分貝規定，且也會嚴重影響民眾生活品質。

常華珍表示，目前全依中央規定，不能隨意調降蜂鳴器音量，就算可以也要中央同意。另外，常也說，調整音量不是容易事，每趟都要調整有實務上的困難，但會協同北市環保局前往爭議路段進行分貝測量。

陳怡君最後表示，還是希望公運處及業者可以積極解決這樣的問題，盡快調整公車蜂鳴器日夜間音量大小問題，建議公車業者設置智慧化按鍵，依據時段切換日間或夜間模式，還給民眾寧靜休息時刻。

公車 北市 睡眠 噪音

延伸閱讀

聯合報黑白集／爽貓熊與苦力黑熊

台灣黑熊成貓熊的苦力？議員陳怡君：這觀光廣告創意不好笑

內湖公車司機打瞌睡釀死傷 北市要求確認健檢紀錄

內湖公車司機打瞌睡釀1死1傷 北市重罰業者強調無過勞

相關新聞

機車隱形殺手人孔蓋抗滑成本高 北巿3年改善恐難達成

台北市道路危機四伏，據北市府統計，北市每年機車自摔案件達600至700件，其中陷阱之一的隱形殺手「人孔蓋」易打滑，每年也...

公車蜂鳴器太擾人 民眾氣：住15樓還裝氣密窗一樣很吵

台北市議員陳怡君今指出，公車轉彎前需開啟蜂鳴聲提醒用路人，但遇到紅燈時，蜂鳴器最長可持續響聲1分鐘，讓附近居民不堪其擾，...

2020白晝之夜》科技╳設計南港跨夜派對 6個亮點最有未來感！

睡不著的人，都一起上街來做夢...3日傍晚才開始、4日清晨就結束-結合美學、科技互動與城市設計的全球性藝術祭「白晝之夜」，就像帶你飛進一座奇幻城市做了短暫的好夢。

未申報就不會被罰？北市議員揭特定場所容留人數公安漏洞

台北錢櫃林森店大火引發公安稽查爭議，台北市議員吳世正下午在議會質詢指出，北市訂定「台北市特定場所容留人數管制規則」，但都...

民間捐200萬助擊劍培訓 柯P好奇拿銳劍戳選手胸膛

台北市中正高中與台灣擊劍大師協會今簽立4年合作備忘錄，擊劍大師協會每年將捐贈50萬元給中正高中，供國內、國際擊劍賽事培訓...

北市老舊大樓外牆建檢漫天要價 合理的價錢將公告上網

台北市大樓外牆磁磚掉落砸傷路人傳頻，北市府要求全市4393棟老舊高樓，年底前完成外牆健檢申報，但許多社區找專業單位報價，...

行人單車爭道頻傳 北市議員盼增設明確標示標線

台北市政府積極推動綠運輸，鼓勵民眾多騎乘自行車，但人車爭道事件頻頻發生，更傳出校園周遭人行道常有惡霸自行車恣意通行，嚴重...

新北高灘處改建符合國際競賽規格溜冰場地 8日將啟用

新北市政府後天將啟用新滑輪溜冰場，高灘地工程管理處表示，新場地彎道處的超高曲率、全場防撞板包覆安全防護都採國際競賽規格，...

蓋汙水廠說明會不通知議員？王鴻薇批：不公開透明

八里汙水廠移交在即，台北市主張「自己的汙水自己清」，另在北市興建濱江、民生2座污水處理廠，北市議員王鴻薇上午舉行記者會指...

新北每年300名小爸媽 不知育兒方式最困擾

新北一年平均有300名小爸媽的新生兒，新北社會局在板橋成立「新北市小爸媽個管中心」，提供育兒、物資、喘息、媒合工作的服務...

北北基桃4市長合體 分享眷村文化回憶

北北基桃4城市合作舉辦「集合啦！眷村守護軍團」線上集章活動，除了被問及是否有意角逐2024總統大選外，4名市長致詞時也各...

議員提案推動「拒萊豬標章」 北市府將研議修法訂罰則

蔡政府明年起，將開放含瘦肉精美豬美牛進口。台北市議會財建委員會今天通過議員游淑慧、林穎孟等人提案，建議北市府研議修法「台...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

違法車輛想偷倒廢棄物 剛好遇公所視察當場抓包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。