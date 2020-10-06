機車隱形殺手人孔蓋抗滑成本高 北巿3年改善恐難達成

台北市道路危機四伏，據北市府統計，北市每年機車自摔案件達600至700件，其中陷阱之一的隱形殺手「人孔蓋」易打滑，每年也造成數十名騎士輕重傷。但中央去年修改規範，要求人孔蓋防滑系數需達50BPN以上，並要求三年內完成，卻因成本過高，地方恐吃不消，人孔蓋打滑問題無解。

台北市議員耿葳今天於議會工務部門指出，人孔蓋打滑事故層出不窮，交通部公路總局於2019年將人孔蓋抗滑值設於50BPN以上規範納入「受理挖掘公路作業手冊」，規定全國須自2019年9月開始，3年內完成所有人孔蓋的抗滑改善。

不過耿葳質疑，以北市孔蓋逾32萬個，光一個孔蓋抗滑塗料就要價1萬8千至2萬3千元，以北市32萬個舊孔蓋估算，光花在塗料經費就要57億多元，還只能撐半年；加上每個孔蓋也要經「英式擺錘抗滑試驗」，每個試驗高達近3千元，也要花近9億多。議員質疑，公路總局抗滑係數新規範，儘管立意良善，卻因成本高難落實。

新工處長黃立遠表示，為改善人孔蓋的抗滑係數，台北市今年1月15日起，已發函北市各管線單位，新設孔蓋須根據公路總局的新規定，抗滑係數都要符合新標準，預計今年度已完成8千顆新孔蓋，至於舊的32萬個人孔蓋則逐步改善。

對於議員質疑，改善抗滑係數因成本過高，地方政府根本吃不消，導致政策窒礙難行。林志峰允諾，工務局會在一個月內發文給管線單位協商，看如何加速改善更新。