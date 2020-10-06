國慶大會預演8日登場 總統府周邊交管
為因應「國慶大會預演」活動8日舉行，台北市警察局交通警察大隊表示，屆時中正區桃源街、衡陽路、公園路和愛國西路所圍區域將交通管制，公車也配合改道行駛，請民眾留意。
交通警察大隊發布新聞稿表示，109年國慶籌備委員會8日將在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，因適逢上班日期間，為維護活動交通秩序與安全，周遭區域將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。
活動時間為8日上午11時至下午5時（視狀況提前或延後）。
管制區域為桃源街（不含）以東、衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、愛國西路（不含）以北等，所圍區域。
交通警察大隊指出，屆時管制措施分別為桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街，管制車輛往東行駛；重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。
另，公園路與凱達格蘭大道路、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛；博愛路與衡陽路、重慶南路與衡陽路、懷寧街與衡陽路，管制車輛往南行駛。
交通警察大隊提醒，請駕駛人提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導；同時，管制時間內行經相關管制路段的各路線公車，也將配合改道行駛。
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