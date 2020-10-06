悠遊付會員獨享 預購寶可夢3D悠遊卡

悠遊卡公司表示，為感謝悠遊付會員，將在10月中下旬推出會員獨享預購寶可夢3D造型悠遊卡，每人限購1個，詳細開賣日期請密切注意悠遊卡官網及粉絲團等。

悠遊卡公司表示，悠遊付會員於9月突破50萬人，為感謝悠遊付會員，將在10月中下旬推出會員獨享、在PChome 24h購物，預購寶可夢3D造型悠遊卡。

悠遊卡公司指出，「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」是史上最熱銷的造型悠遊卡之一，去年首次開賣1萬4000個瞬間秒殺。

為了回饋悠遊付會員，悠遊卡公司決定復刻最受歡迎的寶可夢造型悠遊卡，讓悠遊付會員獨享預購，用悠遊付在PChome 24h購物付款即可擁有。

悠遊卡公司預計在10月中下旬與PChome 24h購物合作開放「限時不限量」預購，預購活動限定悠遊付會員參加，每人限購1個，詳細開賣日期可注意悠遊卡官網、EasyWallet悠遊付APP、LINE官方帳號及臉書粉絲團。

悠遊卡公司提醒，還未加入悠遊付會員的消費者可及早下載註冊悠遊付會員，若預購後辦理退貨，須依PChome 24h購物退貨程序辦理，也將視同放棄預購權，不得再次預購。