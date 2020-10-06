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2020白晝之夜》科技╳設計南港跨夜派對 6個亮點最有未來感！

未來城市@天下 / 文．許鈺屏
今年台北白晝之夜邁入第五屆，主展場設定在南港一帶。 圖片來源：白晝之夜圖片來源：白晝之夜
今年台北白晝之夜邁入第五屆，主展場設定在南港一帶。 圖片來源：白晝之夜圖片來源：白晝之夜

3日傍晚才開始、4日清晨就結束-結合美學、科技互動與城市設計的全球性藝術祭「白晝之夜」，就像帶你飛進一座奇幻城市做了短暫的好夢。10月3日晚間，2020年的白晝之夜即將點亮台北南港，這個夜晚又將創造什麼驚喜？

2002年，法國巴黎率先在10月的第一個週六跨夜舉辦「白晝之夜」，後續又有超過30座城市加入籌辦。2016年，台北則初次與巴黎同步，將整座城市改造成一夜限定的不眠美術館

「白晝之夜擁有都市創新、公共空間設計與都市特色三大特色，」台北市副市長蔡炳坤回顧，去年，一夜就有40萬人湧入參與；今年，台北頂住新冠肺炎的壓力，如期舉辦這場夜間派對。

睡不著的人，都一起上街來做夢

今年的白晝之夜藝術展演中，有不少創作加入AR、VR等科技元素。圖片來源：白晝之夜
今年的白晝之夜藝術展演中，有不少創作加入AR、VR等科技元素。圖片來源：白晝之夜

2020年，台北白晝之夜邁入第五屆，這次將以「南港通電　看見交界」為主軸，在10月3日傍晚6點跨至隔日早晨6點之間展開。

「通電的瞬間，那是集眾人智慧，才得以看見的光亮。」今年的藝術總監、「豪華朗機工」共同創辦人林昆穎為主題定調，並邀請來自台灣、法國、英國、土耳其等近百位藝術家齊聚發想，延續城市的特色與文化，勾勒出這一夜的台北想像。

策展團隊踏查了台北的東區門戶「南港」——從被稱為「黑鄉」的工業軌跡、到成為國家級實驗與軟體研究基地，逐步拆解出時代演進下的城市面貌。

在白晝之夜的12小時內，21件視覺裝置、50組表演團體與多項藝文活動會現身南興公園、南港車站、極限運動訓練中心、瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心廣場與台電修護處等七大場域，串連起捷運南港站到昆陽站一帶。

特別的是，今年還將開箱30年來從未曝光的神祕空間「台電修復處」，讓市民踏入工業地景、欣賞視覺藝術展演，已有不少人想一探究竟。

超過30年未開放的台電修復處，也將成為今年白晝之夜的展場。圖片來源：白晝之夜
超過30年未開放的台電修復處，也將成為今年白晝之夜的展場。圖片來源：白晝之夜

此外，今年不少藝術展演與創作都融合了科技元素，更呼應南港城區的基因。

藝術加科技，怎麼說城市的故事？

2020白晝之夜藝術創作「參考線」。圖片來源：白晝之夜
2020白晝之夜藝術創作「參考線」。圖片來源：白晝之夜

落日後，舞蹈、音樂、公共藝術、智慧互動創作將現身城市各角落，突破公共空間的框架。這一夜的台北，將會用科技和藝術做什麼夢？

科技╳表演活動

1. VR・囍宴機器人

2020白晝之夜的沉浸式體驗「囍宴機器人」。圖片來源：白晝之夜
2020白晝之夜的沉浸式體驗「囍宴機器人」。圖片來源：白晝之夜

「囍宴機器人」是一場30分鐘的VR沉浸式體驗。觀眾化身玩家、穿越到已有人型機器人的未來時代，並觀看一段家族聯姻的故事，找出疑點背後的蛛絲馬跡。在這場VR體驗中，現實、幻想、科技與情感將交錯並行，給人觀看劇情的全新感受。

2. AR・看見你的自由步

白晝之夜的舞蹈表演「看見你的自由步」。圖片來源：白晝之夜
白晝之夜的舞蹈表演「看見你的自由步」。圖片來源：白晝之夜

人就在現場，為什麼還要透過智慧裝置欣賞表演？驫舞劇場推出的作品「看見你的自由步」，就讓觀眾從科技角度挖掘當代舞蹈的可能性。

演出時，民眾可以拿著平板或手機自由移動，透過AR擴增實境找到專屬視角、欣賞舞蹈細節，也重新定義舞蹈的演出形式與觀賞角度。

3. 5G・烏龜才有的快感

白晝之夜的「烏龜才有的快感」運用5G技術，傳送即時影像。圖片來源：白晝之夜
白晝之夜的「烏龜才有的快感」運用5G技術，傳送即時影像。圖片來源：白晝之夜

「烏龜才有的快感」是華山1914文創園區的5G串連作品。當晚，創作者將透過5G、動態捕捉與即時影像合成技術，在烏梅劇場、拱廳與白晝之夜三地共演這場跨區的新型態互動創作。

科技╳視覺裝置

1. 光影・頻道 Channels

「頻道 Channels」透過光影變化，描繪科技與夢境的邊界。圖片來源：白晝之夜
「頻道 Channels」透過光影變化，描繪科技與夢境的邊界。圖片來源：白晝之夜

「頻道 Channels」是好幾個巨大、連續切換不同型態的方框組合體。創作者藉著作品討論新科技創造出的虛擬畫面，未來將成為人類與世界溝通的橋樑——到時，真實世界與虛擬科技將不再有清楚的界線。

2. VR・女子

短篇動畫「女子」納入VR元素，讓觀眾與故事互動。圖片來源：白晝之夜
短篇動畫「女子」納入VR元素，讓觀眾與故事互動。圖片來源：白晝之夜

短篇動畫「女子」敘述一位正值青春期的少年，初次對性別認同萌生困惑，並試著將自己打扮成「女性」的樣子，來推敲自己的認同。故事軸線中，少年不停因為家人、社會體制、主流價值觀等因素面臨人生選擇；創作者則善用VR的優勢，以聲音及視覺引導觀眾與故事互動。

3. AI・DataMonolith

國際備受矚目的新媒體藝術團隊「Ouchhh」以AI人工智慧收集新石器時代遺址的考古數據，轉換成抽象的視覺圖像，創造出作品「DataMonolith」。白晝之夜當晚，將會古今通電、展示人類的文明發展。

「全文轉載自未來城市(2020白晝之夜攻略》科技╳設計南港跨夜派對　這6個亮點最有未來感！)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】台北白晝之夜：在日夜長短變化之際，用燈光說歷史故事｜七大城市燈光藝術節

【延伸閱讀】豪華朗機工張耿華專欄｜為什麼台灣需要「無人按呢做」？）

【延伸閱讀】林昆穎｜從「花博紅」到「幻燈白」 世界最大機械花再成台灣共創舞台）

白晝之夜 巴黎 新冠肺炎 美術館

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