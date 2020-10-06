蓋汙水廠說明會不通知議員？王鴻薇批：不公開透明

八里汙水廠移交在即，台北市主張「自己的汙水自己清」，另在北市興建濱江、民生2座污水處理廠，北市議員王鴻薇上午舉行記者會指出，市府要蓋汙水廠舉行說明會，只通知里長，不通知選區議員，且告訴里長是蓋水資源回收中心，里長也不了解實際運作項目，根本不公開透明。

對此，北市工務局衛工處副處長李志榮表示，4次地方說明會皆有通知在地及鄰近里長、居民，但因作業疏漏，未邀請議員，將會改進。

王鴻薇說，「自己的汙水自己清」，居然是因為當初八里廠偷排污水而被新北開罰的爭議，結果原來是被抓到了拿回家自己偷排，這根本是本末倒置，若北市嚴格要求禁止偷排放廢水，或是協助升級八里汙水廠，無論如何都不用花到83億在自己家蓋兩個汙水處理場。

王鴻薇說，蓋民生汙水廠，若不是想隱匿，市府的說明會為何不通知議員？市府怕什麼、躲什麼 ？尤其是里長說明書的溝通報告，僅僅四頁說明汙水設施，且未說明汙水處理量、汙水來源、評估影響，卻說蓋的是水資源中，有綠地、有生態、有停車場。

王鴻薇也引述環工學者歐陽嶠暉說法，指出基隆河中下游水質持續惡化，未來若再增2座污水廠，增加污水放流，恐讓基隆河淪「黑龍江」，嚴重影響沿岸河濱公園的衛生、生態環境，更讓居民飽受污染之苦。

李志榮解釋，八里污水廠每日處理量僅132萬噸污水，因未來汙水接管處理量逐漸增加，將不夠用，未來即使升級也無法增加處理量，因此北市須提前規劃、設法自行處理污水。汙水處理後部分的水，會回收再利用，所以才稱是水資源回收中心，這些在說明會中有向里長說，不是故意隱匿，變個名字來欺騙市民。