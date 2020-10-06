新北每年300名小爸媽 不知育兒方式最困擾

新北一年平均有300名小爸媽的新生兒，新北社會局在板橋成立「新北市小爸媽個管中心」，提供育兒、物資、喘息、媒合工作的服務，23歲的「阿弟」已是3歲女兒的父親，他坦言學歷不高必須身兼３份工作才能養活小孩，卡多摩嬰童館等12家廠商今捐「愛兒包」給小爸媽實質幫助。

「阿弟」說，父母雙亡、自己與女友年紀輕，根本不知道怎麼帶小孩，只能到處詢問，而自己只有高中學歷，女兒出生後沒辦法唸大學，但一份工作只有1、2萬元，只好身兼3職養育女兒。

20歲的「小純」由單親爸扶養長大，因為可望有自己的家，17歲就跟同樣是單親家庭的丈夫結婚生子，「小純」說，同年紀的人都在玩自己卻在顧小孩，也經常因為金錢、孩子等問題夫妻倆有爭執，也是為了把最好留給兒子。

新北市小爸媽個管中心主任侯文琪說，戶政事務所會轉介新北未滿20歲的小爸媽個案給中心，中心會以電訪方式詢問小爸媽的需求，平均一年300名小爸媽約有4成是需要中心給予協助。

侯文琪表示，雖然部分小爸媽的家庭資源充足，但不一定知道育兒等方式，還是會全數聯繫給予協助，同時給予幼兒發展檢核表，透過關懷是否需要早療等服務，此外也會給予小爸媽法律諮詢、就學、就業等服務。