北北基桃4市長合體 分享眷村文化回憶

北北基桃4城市合作舉辦「集合啦！眷村守護軍團」線上集章活動，除了被問及是否有意角逐2024總統大選外，4名市長致詞時也各自分享對眷村文化的回憶。

桃園市長鄭文燦表示，眷村是台灣的歷史產物，各地眷村雖然型態不一，有不同省份及不同語言但卻能共融，這就是眷村特質。

鄭文燦說，馬祖新村兩岸故事展覽裡，有一名90歲老兵，當年來台僅從故鄉帶著一件短棉襖，老兵表示，過世後要穿著那身衣服才能找得到故鄉，讓他印象深刻、相當感人。

台北市長柯文哲僅說，北北基桃將眷村文化串連起來是很好的做法，要多在社會中提倡融合，更歡迎其他縣市明年換到台北參加眷村文化節。

新北市長侯友宜表示，以前當警察局長時放假跑不掉，因此常到眷村龍岡吃美食，勾起他不少回憶。他一一點名眷村美食，包括牛肉麵、大饅頭等，在他的印象裡，眷村媽媽都很慷慨、眷村青少年也都很團結。

基隆市長林右昌解釋，基隆有港口，早期很多人第一個到的地方就是基隆，當然就有很多眷村。他分享，他是在眷村旁的巷子長大，常和眷村孩子玩在一起，直到現在還常常回去一名李伯伯家吃東西，對眷村相當有感情，希望活動圓滿成功，4個城市共享共榮。