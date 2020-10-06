議員提案推動「拒萊豬標章」 北市府將研議修法訂罰則

蔡政府明年起，將開放含瘦肉精美豬美牛進口。台北市議會財建委員會今天通過議員游淑慧、林穎孟等人提案，建議北市府研議修法「台北市食安自治條例」、「台北市消費者保護自治條例」等，增訂台北市推動「拒絕萊豬、內臟及相關製品標章」、「本土豬認證標章」，並訂定罰則。

因應明年含瘦肉精美豬牛將開放，國民黨北市議員游淑慧提案，北市府應比照2009年前市長郝龍斌推動的「拒絕使用美國牛內臟、絞肉、及脊髓自主管理聯盟」認證標章，加碼推動「拒絕使用含乙型受體素(瘦肉精)之豬肉、內臟及相關製品」業者認證標章，鼓勵進口商、餐廳和加工業者直接承諾拒用，加強業者自我管理。

游淑慧說，有鑒於中央預告開放含萊克多巴胺的美豬進口，依照中央現行規定，除標示豬肉及豬可食部位原料之原產地外，應有的配套都沒有規定，將令民眾不安。

另外，台北市議員林穎孟也提案，為確保消費者充分的選擇權，商業處應協同衛生局，參考無農藥有機蔬果標章之衍生商業運用，研議「本土豬標章」供台北市餐飲業者申請張貼。並且建議產發局，是否能有反推薦的商家措施。

台北市議會財建委員會討論後通過，後續送大會通過後，將由北市府研議修法，將「拒含瘦肉精豬肉、內臟及相關製品」認證標章、及「本土豬」標章入法，並研議訂定罰則。

游淑慧說，因應萊豬即將開放，台北政府應該帶頭製作兩種標章，針對食材使用台灣產的產品商家，可以張貼「產製台灣」標章，例如「Taiwan is best」或「Taiwan is good」標章；另外，有別於中央標示產地，北市府應該比照基改食品，推動直接清楚標示「不含瘦肉精」標章。

游淑慧說，民眾其實不在意產地，而是在意成分是否含瘦肉精，若標示產地的話，對其他進口食品恐有負面意涵，因即便是進口美豬，也不一定是萊豬，所以應該正面推廣，直接在產品上標示不含、拒絕瘦肉精。

議員簡舒培也在委員會中提到，她到市場買牛肉，買給孩子吃的會選擇澳洲牛，但若是自己在餐廳吃，則會選擇美牛。對於有議員提案修法增訂標章，簡舒培提到，由於中央就要公布相關標章規定，議員的提案是否要獨立於中央，還是要與中央配合？台北市只是加強推廣？會不會有的廠商有貼到、有的沒貼到，反而造成消費者更大混淆？

游淑慧表示，目前中央是允許含瘦肉精，不過台北市自治條例是不可以含瘦肉精，台北市與中央的標章，是兩種不同的意涵。

議員林瑞圖則建議，北市府修訂自治條例，也應該增加罰則。楊靜宇說，北市府應該去了解中央的標章規劃為何？議員提案將併案研議，由產發局、衛生局詳細規劃，除了解中央標章內容、也應規劃是否與中央合作，法規訂定罰則等。