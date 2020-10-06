王世堅爆2018年蔡柯會內幕 北市府：不實訊息

台北市議員王世堅今天接受廣播專訪說，總統蔡英文和台北市長柯文哲2018年間在北門會面，柯文哲曾要求地點要改在台北市政府，且當時柯文哲還閃避、拍掉蔡總統的手。

民主進步黨北市議員王世堅上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問，主持人周玉蔻拿出2018年間蔡總統在北門、中華郵政大樓與柯文哲會面照片，詢問當時狀況。

王世堅說，柯文哲當天很可惡，且曾要求會面地點要改在北市府，蔡總統為讓中央與地方和諧，謙卑要跟北市府合作，蔡總統原本同意要赴北市府，但幕僚反對，主要是因蔡總統與其他縣市首長會面時，在總統府或藉現勘等方式共同參與活動。

王世堅表示，蔡總統當天很客氣，柯文哲卻臭臉，總統展現好意誇獎「柯文哲穿西裝」，伸手要拍柯文哲，柯文哲卻閃避並拍掉蔡總統的手，媒體都有拍攝到此畫面，這也讓綠營支持者不滿，認為柯文哲侮辱蔡總統。

對此，台北市政府發言人陳智菡說，刻意炒作陳年舊案，以不實訊息誤導民眾，有失公眾人物格局與社會責任。

她表示，柯文哲2018年連任後，蔡總統致電給柯文哲，盼安排會面討論未來施政方向與政策等，總統府發言人與時任發言人劉奕霆磋商後，因西區門戶計畫是北市府重要成果，才選到北門會面，沒有「柯文哲要求蔡英文到台北市政府會面」事情。

她指出，總統府跟北市府當時都發聲明，「地點與公開形式，皆為磋商過程中共識，非單方決定，特此說明。」

此外，王世堅在廣播訪問時提到，柯文哲日前辦北市設市百年活動政治味十足。對此，陳智菡在臉書（Facebook）發文說，北市設市百年活動把高度政治味降到最低，7名不同政黨與背景的前市長都到場，讓活動提升歷史新高度，王世堅「賣某做大舅」言論不公道。