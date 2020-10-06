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北市人行道凸起害人慘摔明年才能修？議員批：怠惰

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市南港區成德國小門口一處人行道，因地磚凸起還有斜坡，造成路人「仆街」，卻要明年才能整修。記者楊正海／攝影
台北市南港區成德國小門口一處人行道，因地磚凸起還有斜坡，造成路人「仆街」，卻要明年才能整修。記者楊正海／攝影

台北市南港區成德國小門口一處人行道，因地磚凸起還有斜坡，造成一名路人「仆街」，不只眉頭縫好幾針，肩部、膝蓋也擦傷，因該處人行道屬校園退縮地，10月列冊移交給新工處維管，明年才能整修。台北市議員李明賢批評市府怠惰、沒有同理心，一個簡單的工程，竟需要等到明年。

李明賢上午前往現場會勘時指出，市府要等明年才能改善，這是什麼答案，還要多少人跌倒受傷，且學校門口常有家長接送學生，雖然的主管機關是學校、工程單位是新工處，但市府不應如此推託，互踢皮球。

受傷的王姓居民說，摔倒的地點在校門口，因人行道的地磚凸起，接著是斜坡，讓他頭、肩、膝蓋受傷，事後不見校方示警，很多學生進進出出，非常危險。　

當地聯成里長鮑黎登說，已經有其他居民反映此事，也不只一人受傷，這恐涉及國家賠償，日前也有里民摔傷獲得2000元的祈雨府慰問金，學校周邊的人行道不只一處需要整修。

教育局工程財產科長許巧華指出，該處人行道是學校用地，會先以交通錐圍起來，在列冊移交的過渡期間，會由教育局緊急處理，工程委請新工處代辦，至於人行道凸起，也可能樹木竄根所造成，會請公園處會勘，預計最快10月底前會改善完成。

人行道 李明賢 教育局

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