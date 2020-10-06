沙卡里巴轉租亂象 台南市府：輔導半年違者將收回攤位

台南市中西區沙卡里巴公有零售市場存在二房東轉租亂象，據承租攤商指出，全台南有59座市場，其他市場其實也存在轉租問題，讓真正想在市場經營的小攤商難以用合理的價格直接向市府承租。台南市經發局表示，依法公有市場嚴禁轉租，今年8月開始給予半年輔導期，若違反規定將收回攤位。

一名承租攤商透露，二房東每月只要付3千元租金給台南市政府，但他每月向二房東付1萬3千元租金，相當不合理，他也不打算簽「共同經營」合約，畢竟二房東不會真的下來經營。

另一名承租攤商說，日前因應新冠肺炎衝擊，市府提供租金減免，但二房東卻不願將費用給他，控訴市府漠視二房東漲租，承租攤商想留下經營，卻還要被市府要求與二房東公證合夥。

目前台南有59座市場、約800攤位，針對市場二房東亂象，台南市政府已公告請攤商依規定提出自行經營的證明，有3種方式，包括本人經營，或是直系親屬、姻親、共同生活的家屬經營，另外，法院公證或有商業登記的合夥經營關係也行，提不出經營證明的違規攤商須在明年2月前限期改善，否則一律收回攤位。

台南市經發局市場處副處長楊政舉表示，市場依法規定是嚴禁轉租，8月開始予以輔導，明年2月前須改善完畢，否則經查察仍違反規定者，會收回攤位；對於有意願或是對於經營管理法律有相關疑慮的，市場處也找律師到各市場協助。