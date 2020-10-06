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萬里蟹產季又來了 新北國慶日大方送1010隻萬里蟹
新北市為推廣北海岸特產「萬里蟹」，推出系列活動，大方送出千隻螃蟹，民眾只要於國慶假期至「龜吼漁夫市集」、「富基魚市」消費滿額，即有機會將新鮮美味的萬里蟹、新鮮海產帶回家大快朵頤。
萬里蟹分有花蟹、三點蟹、石蟳，每年9至12月為盛產季；新北市2012年將萬里蟹打造成品牌行銷，獲得廣大迴響，吸引大批遊客慕名而來，每年的「鱻蟹宴」更是重頭戲，皆會有上千人參與盛會。
新北市農業局近期開始舉辦系列活動，在萬里龜吼漁夫市集辦理「龜吼漁夫市集慶雙十 1010萬里蟹大方送」活動，民眾只要在10日於任一攤位消費滿500元，即可憑攤商發放的遊戲券至舞台參加「擲骰子遊戲」，依擲到的點數領取對應螃蟹數，現場共準備1010隻免費萬里蟹供民眾大飽口福。
農業局指出，不只龜吼漁港，富基魚市也在9日至11日推出「滿額抽3000元海鮮禮盒」活動，民眾只要在生鮮區單筆消費滿2000元、乾貨區單筆消費滿1000元，即可獲贈摸彩券，管理單位將在11日晚間抽出5名幸運兒，獲得包括軟絲、波斯頓龍蝦、大牡蠣、魚卵、蛤蠣、鮮蝦等新鮮魚貨海鮮福袋，價值3000元。
農業局長李玟表示，龜吼、富基魚市皆為北海岸著名海鮮產地，漁獲豐富、新鮮且多元，歡迎迎民眾來大啖萬里蟹之餘，也能至野柳地質公園、老梅綠石槽遊玩，享受國慶假期。
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