素食麵包店昔遭祝融今開出千萬獎 老闆：彌勒佛保佑

財政部賦稅署昨公布7、8月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎中獎張數共22張，200萬元特獎共21張，皆為史上最多。其中一間開出千萬發票的新北市中和區福祥素食麵包店，4年前曾遭遇火災，店內全面整修，如今浴火重生、開出大獎，老闆郭金燕開心地在店門口貼上紅色海報慶賀，直呼「彌勒佛保佑」。

福祥素食麵包店在地經營30多年，產品種類多元，吐司、中西式麵包、月餅、蛋糕應有盡有，是許多居民從小吃到大的麵包店，但4年多前店內因電線走火發生火警，暫停營業一段時間，令許多人擔心恐就此歇業，不過最後老闆仍決定重新裝潢再出發。

郭金燕指出，開店30多年，許多客人就像是老朋友，由於公公是一貫道道親，篤信彌勒佛，店內也掛著一幅以彌勒佛為主題的詩，末句即是「店內坐鎮活彌勒」，雖然曾不幸遇上火災，但所幸人員均安，如今更開出千萬大獎，「真是彌勒佛保佑。」

郭金燕說，被告知開出大獎後，立刻興奮地把存根聯找出來，確認是8月7號傍晚6點多開出的發票，便在店門口貼上紅色海報及存根聯影本佐證，跟大家分享這份喜悅，這兩天營業時，也有許多民眾前來祝賀。