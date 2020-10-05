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國道蛇行釀9連撞！警冒生命危險搶救 騎士恐非首次違法

台中市消防救護缺電擊貼片 熱心市民吳姿慧捐款義助

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市民吳姿慧今天捐出5萬元給消防局第三大隊中山分隊，專款用於購買AED電擊貼片。圖／台中市議員賴義鍠提供
台中市民吳姿慧今天捐出5萬元給消防局第三大隊中山分隊，專款用於購買AED電擊貼片。圖／台中市議員賴義鍠提供

台中市民吳姿慧，因為父親兩年前發生車禍曾被消防局救護車救護，自己10年前摔斷肋骨亦曾麻煩救護車出動，因感念這份恩情，今天捐出5萬元給消防局第3大隊中山分隊，專款用於購買AED電擊貼片。

消防局緊急救護科科長劉忠和指出，消防局每年處理2千餘件到院前心肺功能停止案件，這類案件都需用到AED電擊貼片，但因受預算限制，目前每年尚缺一半的使用量，歡迎熱心民眾可以補足這個缺口。

吳姿慧是藉由市議員賴義鍠協助連絡，安排捐贈事宜。她也表示是因為知道賴義鍠去年捐出母親喪葬費結餘款80萬元供市府消防局添購緊急救護用AED電擊貼片，因受感動而也想效法此一善舉。

捐贈儀式在中山分隊舉辦，簡任技正林裕芳代表受贈並回贈吳姿慧感謝狀，同時感謝賴義鍠拋磚引玉。

AED 救護車 台中市

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