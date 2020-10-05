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新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清
新冠肺炎肆虐，新莊在地經營50年的新豐當鋪也難敵疫情，業者決定歇業，店內流當品則全數出清拍賣，上萬件流當品總價值超過數千萬，如今統統一折起出售，當鋪老闆陳俊吉表示，秉持取之於社會、用之於社會精神，將捐出部分所得給弱勢、公益團體，貢獻一份愛心。
陳俊吉指出，接下父親當鋪後又經營22年，看盡人生百態，經營當舖就如同經營一個公益事業。曾有一位九旬老翁，為了生活摘下手上金飾含淚典當，他除了不收利息，還跟老翁說會永遠保留金飾，「隨時可以來贖回去」。
另還有一位婦女，典當所有黃金後卻又跑來當鋪要挑三件金飾回去，經詢問才得知她竟然要去尋短，經苦口勸說並答應免利息借貸，才讓她繼續勇敢活下去。
陳俊吉表示，當鋪業管理規則修法後，規定當鋪核准設置家數，大幅增加當鋪開業難度，導致當鋪牌照一照難求，還曾經喊出500萬天價，如今當舖要熄燈歇業，連牌照都可能要出售。
陳俊吉說，此次拍賣上萬件收藏品有GIA彩鑽、精雕細琢的翡翠飾品與雕刻藝品，另有精品名表如勞力士、卡蒂亞、浪琴、AP、蕭邦、伯爵、百達翡麗，數百件戒指、項鍊、珍珠、紅藍寶、珊瑚等，即日起至10月15日在當鋪拍賣。
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