新北房市交易增11.2％ 土城醫院帶動新屋買氣

新北房市交易熱絡，地政局統計發現，9月房市交易移轉棟數有6331棟，比起上月增加637棟，增幅達11.2%。其中交易移轉棟數以新莊區、土城區、中和區增加較多，經分析，土城區係因新北市立土城醫院周邊新成屋移轉棟數增加所致，而新莊區、中和區則主要受中古屋市場景氣影響。

據地政局統計，新北市今年9月房市交易移轉棟數，以新莊區774棟、三重596棟、淡水586棟排名前3，板橋及中和區則同以578棟緊追在後，皆為人口密集區；另在偏區如坪林、石門、雙溪、貢寮，則全數掛零。

若與上月比較，新北市交易移轉棟數有6331棟，共增加637棟、增幅約11.2%，雖然以三芝區111%、八里區84%成長最多，但地政局分析，因三芝上月交易量較低，八里在龍米路有新建案出售，加上2區月平均交易量都在百棟內，漲幅比率較容易波動。

以都會區而言，增加交易棟數前三名分別為新莊區156棟、土城區110棟、中和區105棟，漲幅比率分別25.2%、46.4%、22.2%。土城區係因新北市立土城醫院周邊新成屋移轉棟數增加，佔增加棟數一半；新莊區、中和區則主要受中古屋市場景氣影響，分別佔增加棟數55%及74%。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，土城除了有土城醫院正式營運，整個區域也充滿話題性，如暫緩發展區、彈藥庫搬遷等議題，加上土城為板南線房價最便宜地帶，吸引許多建商在捷運永寧、海山站附近推案，房市交易熱度不斷提升。

另在新莊部分，副都心於2013年起新增許多建案，但後來買市冷卻，直到最近又復甦，其中屋齡5年上下的「新古屋」議價空間高，頗受民眾青睞；中和左岸狀況與副都心雷同，此外近期也有不少永和、新店居民想換有電梯的房子，選擇鄰近且房價較低的中和，帶動中古屋買氣。