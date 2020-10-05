國慶大會暨酒會10日登場 北市3波交管

雙十國慶大會暨酒會即將到來，台北市警察局交通警察大隊今天表示，中正區9、10日將有3波交管，分別進行人、車管制，請民眾提早改道。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為配合10日國慶日等各項慶祝活動需要，將於中正區會場周邊區域及道路實施3波交通管制。

首先，10日國慶大會活動部分，第一階段將實施人、車管制；交通管制時間為9日晚間10時至10日下午1時（視狀況提前或延後）。

第一階段管制區域，包括桃源街（不含）、博愛路（含）以東；公園路（含）、中山南路（不含）以西；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

其次，國慶大會第二階段將實施管車、不管人（第一階段管制區域維持人、車管制），管制時間為10日凌晨零時至下午1時（視狀況提前或延後）。

第二階段管制區域為中華路（不含）、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

最後，國慶酒會活動部分，將實施管車不管人（車輛憑證入場）；管制時間為10日下午3時30分至晚間8時（視狀況提前或延後）；管制區域為重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

交通警察大隊指出，國慶大會活動交管期間的建議替代道路，「東西向車流」可改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；「南北向車流」則改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

另，管制時間內欲前往台大醫院東址的民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出院區；欲往台大醫院西址及兒童醫院者，請由公園路轉青島西路進入。

交通警察大隊提醒，台北捷運公司自9日晚間10時起至10日晚間8時止，將關閉捷運台大醫院站1號及4號出口往二二八和平公園方向鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行，請民眾留意。