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貢寮區中秋晚會歌星歡唱 280件獎品熱鬧摸彩

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區公所在每年中秋節舉辦晚會，今年除了有秀蘭瑪雅等台語歌星接連歡唱，還有腳踏車、掃地機器人、65吋電視機等280件獎品熱鬧摸彩。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所在每年中秋節舉辦晚會，今年除了有秀蘭瑪雅等台語歌星接連歡唱，還有腳踏車、掃地機器人、65吋電視機等280件獎品熱鬧摸彩。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所在每年中秋節舉辦晚會，今年除了有秀蘭瑪雅等台語歌星接連歡唱，還有腳踏車、掃地機器人、65吋電視機等280件獎品熱鬧摸彩，讓大人興奮又緊張，小孩也有攤位可以釣柚子、玩造型氣球，而這次由新住民帶領八九十歲長者跳越南舞作開場，展現多元文化氛圍。

貢寮區仁和宮10/1不到晚上六點，已排起長長隊伍，大家興奮地領取摸彩券，期待這天晚上幸運之神眷顧，由台電、風管處、公所與里辦公室、廟方共同贊助的280件獎品，堆積如山，現場也有攤位讓孩子領取造型氣球，玩「釣柚子」應景這天的中秋月色。

新北市議員林裔綺表示，活動開場由貢寮區新住民關懷協會的新住民老師，帶領澳底心藝社區關懷據點的八九十歲長者挑越南舞，透過簡單的斗笠動作，讓多元文化被更多鄉親認識，刺激的摸彩流程時而穿插，從12台腳踏車，到果汁調理機、快煮鍋等主婦好幫手，還有最大獎的65吋電視機，讓返家的子孫帶著喜悅，連假在家一同看電視。

貢寮區長鍾耀磊表示，當天甲子慧、楊慶煌、秀蘭瑪雅等台語歌星，也接連開唱，台下的一家大小跟著吟唱拿海報，洋溢闔家團圓的幸福，活動全程由觀天下有線電視錄影，並將在這週六日的早上九點、下午兩點、晚上七點在第三頻道播出，邀請當天錯過明星好歌聲的民眾，敬請鎖定收看。

貢寮 中秋節

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