做工的人遭切斷3手指 今捐百萬復康巴士給新北

從事資源回收的許澤清今與子女捐贈1輛價值160萬元的雙乘坐復康巴士給新北市政府，73歲的許澤清說，他不是「田僑仔」，也不是做生意的，只是一個「做工仔」人，右手還因做沖床時有3指頭被輾斷，不過現在子女都成家立業，希望能回饋社會。

許澤清原籍雲林縣，1971年與妻子陳貞女北上奮鬥落腳新莊，他說，什麼工作都做過，右手指頭還因此受傷，最後選擇資源回收，他的妻子則是揹著女兒賣肉粽貼補家計，3名子女如今都已成家立業，自己做到去年正式退休，現在想回饋社會。

新北副市長謝政達表示，這輛雙乘坐復康巴士是新北市第572輛，感謝「做工仔人」許澤清一家的善行，新北會持續為身心障礙者或失能長輩提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。