淡水立委會勘清除路障 年底有望電桿地下化

新北市淡水區，中山北路一段，從35號到105號，旁邊有許多的電線杆，佇立在道路中距離建築騎樓還有一小段空間，過去常常會因為電線杆的關係，影響到中山北路的交通流量，還有行人的安全，由於這關係到台電公司的權責，因此立委洪孟楷，也邀請議員陳偉杰，等相關單位會勘，並且要求在年底前完成地下化。

立委洪孟楷表示，電線地下化工程是邁向進步城市的重大工程，尤其淡水做為觀光重鎮，任由錯置雜亂的電桿設置，有礙觀瞻更不利交通也危及民眾安全這裡短短一百多公尺，就有11支的電線杆，形同天然路障，不僅車輛違停嚴重更阻礙路人通行，這樣的情況更持續20多年，因此在會勘現場，立委也要求台電公司開始評估地下化工程，並且在年底前就要完工，盡快的還給地方居民無障礙的用路環境。

據台電公司了解，未來若是地下化還是得在三處地點設置電箱設備，為了讓電箱設備不影響用路安全，在電箱附近會設直機車停車格，做為緩衝。立委表示，目前地下化經費大約五百萬元，台電會預先施作路島，在不影響商家前提下擺放變電箱，預計在今年底前完成，中山北路200公尺電桿地下化的工程。