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北市景豐社宅風光動土 里長憂心：開窗陣陣惡臭又見夜總會

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
景豐社宅一旁緊貼文山清潔隊及資源回收廠，里長憂心社宅完工後影響民眾申請意願。記者胡瑞玲／攝影
景豐社宅一旁緊貼文山清潔隊及資源回收廠，里長憂心社宅完工後影響民眾申請意願。記者胡瑞玲／攝影

北市政府今舉辦「景豐社會住宅新建工程」動土典禮，北市長柯文哲表示，社宅鄰近景美運動公園，蓋好後從窗戶看過去都是綠地，又靠近捷運萬隆站。然而，該社宅基地緊貼文山區清潔隊、東側為興福庄建塚紀念碑（十五份公墓遺址），就連捷運站也要走約12分鐘，里長憂心，未來住民入住開窗望遠方，恐聞陣陣垃圾惡臭味，影響民眾申請意願。

景豐社宅號稱鄰近景美運動公園、景豐公園、興隆國小及興隆市場，又靠近捷運萬隆站，但實際打開Google地圖估算路線長短及時間卻發現，距離社宅的不是公園、不是國小，而是發出濃濃惡臭的清潔隊。

從地圖中可看到，景豐社宅基地距離景美運動公園步行約3分鐘、220公尺，景豐公園步行4分鐘、280公尺，興隆市場6分鐘、500公尺，興隆國小10分鐘、800公尺。

但距離興福庄建塚紀念碑（十五份公墓遺址）僅需1分鐘、100公尺，而文山區清潔隊就緊貼社宅基地，文山區萬有里長陳高美美指出，當初社宅選址就有不少當地居民質疑社宅選址不佳，恐影響申請入住意願。

北市都發局解釋，當初選擇此地作為公宅基地，考量該地為低度使用的公有地，且鄰近捷運站，儘管現在一旁有清潔隊及資源回收廠，但未來都會清除。

都發局表示，景豐公宅分為一、二期，第一期工程將在2023年完工建物本體，第二期則會把一旁的清潔隊及資源回收廠移走清除，另外鄰近的警局也會原地配合社宅進行改建，目前二期正在規畫設計階段。

針對公墓遺址部分，都發局指出，之前也有里長提出質疑，但基於該公墓的墓碑幾乎已遷移完畢，現為紀念碑，沒有「開窗放眼望去就是夜總會」的情況。

景豐社宅一旁緊貼文山清潔隊及資源回收廠，里長憂心社宅完工後影響民眾申請意願。記者胡瑞玲／攝影
景豐社宅一旁緊貼文山清潔隊及資源回收廠，里長憂心社宅完工後影響民眾申請意願。記者胡瑞玲／攝影

捷運 北市 社會住宅 柯文哲

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