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北市砂石車無證橫行害命 每年數千大車違規上路

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市大安區復興南路、東豐街口，日前發生一起砂石車拖行婦人數公尺的不幸車禍事故。圖／擷取自Google Maps
台北市大安區復興南路、東豐街口，日前發生一起砂石車拖行婦人數公尺的不幸車禍事故。圖／擷取自Google Maps

北市過去發生多起砂石車碾斃行人、自行車騎士不幸。台北市議員耿葳調閱資料發現，台北市自2014年至今，大貨車無通行證違規上路，一年攔檢違規最高達6000多件，甚至自2014年以來，大貨車肇事案高達6997件，共造成12人死亡、758人輕重傷，大貨車管制、通行證制度等同形同虛設。

北市警察局長陳嘉昌表示，大貨車有視線死角，導致若發生車禍死傷嚴重。對於無證大貨車上路多，並且造成多死傷，警察局會加強攔查取締，並且改變取締重點，不僅僅是查察，也會以工地為單位，加強查察。未來也會加入科技執法取締。

耿葳今天在議會警政衛生部門質詢表示，台北市今年9月，復興南路、東豐街口發生一起70多歲婦人，遭砂石車拖行數公尺事故；去年9月，捷運忠孝復興站前也發生砂石車因內輪差，當場輾斃腳踏車騎士不幸。議員調資料才發現，台北街頭這6年來，大貨車無通行證違規上路比比皆是，每年違規件數高達2000多件，甚至還有最高達6000多件違規。

台北市政府為維護民眾交通安全，針對人車流量尖峰時刻，依據「道路交通管理處罰條例」第5條，劃定超過6.5噸之車輛，含砂石車、聯結車等禁行範圍，並在不同範圍訂立禁行管制時間，大貨車若因特殊需求，必須於管制時段駛入或行經管制區內，得依照規定，須事前向台北市警察局交通大隊申請通行證，否則可依道交條例第60條第2項第2款，處900元以上1800元以下罰緩。

不過議員質疑，沒有申請通行證的違規上路大貨車件數多，甚至隨機攔檢件數一年就有數千件，真實件數恐有更多黑數。

耿葳批評，僅管大貨車申請通行證的手續並不複雜，但仍有多數砂石車違規上路抓不勝抓，甚至還有員警私下透露，許多砂石車業者抱著僥倖心理，5、6台車共用一張通行證者大有人在。

耿葳表示，據統計資料顯示，造成民眾當場死亡的車禍肇事率，砂石車排名第一，大貨車違規上路，儼然已造成台北市民交通安全上的嚴重侵害，議員要求台北市警察局即刻針對在管制區內之大貨車進行專案攔檢，務必落實管制區通行證之規範毋枉毋縱，以確保台北市民之生命安全。

陳嘉昌承諾，從明天開始，警察局就會加強查察。

北市 車禍

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