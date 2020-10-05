影／營造政績一棒接一棒 柯文哲：今年動工都不是我剪綵

台北市政府於10月1日舉辦北市設市百年活動，邀請歷屆市長、議長共襄盛舉及交流，當中歷屆市長皆強調市政工作為「一棒傳一棒」，台北長柯文哲今前往文山區主持「景豐社會住宅新建工程」動工典禮，致詞時再度提到「市政還是一棒接一棒」，並指說，「今年開工的，將來剪綵都不會是我的」。

國民黨台北市議員游淑慧日前針對台北設市百年活動指出，有點像柯文哲卸任前的一場大拜拜活動，柯過去製造太多對立和衝突，強烈批評前任市長馬英九和郝龍斌，但自己沒有明顯政績，卻想營造一棒接一棒的市長。

今日談到台北社會住宅的興建，柯文哲表示，景豐社宅是今年第7個社宅開工，目前正在施工的社宅有約9800餘間，維持1萬戶上限往前進，「市政還是一棒接一棒」，今年預計開工10間，這次第7間。

柯表示，「今年開工的，將來剪綵都不會是我的」，等下任市長剪綵完工，整個城市的推進就是這樣，一棒接一棒，該做的就是要做。